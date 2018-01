Zoido afirma que si Puigdemont surt de Brussel·les "pot ser detingut si s'activa l'euroordre"

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmat que si l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont viatja aquest dilluns a Dinamarca per assistir a un debat a la Universitat de Copenhaguen "pot ser detingut si s'activa l'euroordre" per ordre de la Fiscalia. "Si s'activés una euroordre i ell es troba a Dinamarca, la Fiscalia actuarà i podrà ser detingut; no en tinc cap dubte", ha dit Zoido en declaracions a la Cadena Cope.

Les declaracions de Zoido arriben l'endemà que l'ARA avancés que el fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, sol·licitarà al magistrat instructor Pablo Llarena una euroordre de detenció si Carles Puigdemont viatja a Dinamarca aquest dilluns 22 de gener. El fiscal, que analitza, segons fonts judicials, des de fa dies la situació, va tornar aquest dissabte a examinar la situació a la llum dels informes policials procedents de Brussel·les. És possible que Puigdemont decideixi no córrer riscos i eviti el viatge a Dinamarca, segons fonts judicials. Si la Fiscalia no confirma aquest viatge, no sol·licitarà l'euroordre. Però aquests moviments apunten, més enllà de Dinamarca, a replantejar l'ordre d'arrest internacional, segons fonts judicials.

En tot cas, el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, també creu que hi ha un risc "bastant alt" que el president destituït sigui detingut durant el seu viatge a Dinamarca si el jutge del Suprem activa una euroordre. Tot i que "és cert que hi ha moviments polítics, diplomàtics, judicials i policials a nivell espanyol", ha afegit que percep que "tampoc ho tenen del tot clar". En qualsevol cas, en declaracions a RAC1, l'advocat considera que l'euroordre podria arribar a temps perquè creu que "la tenen preparadíssima".

Cuevillas, però, creu "molt possible" que aquesta euroordre fos rebutjada "totalment o parcial" per part de Dinamarca, ja que, tot i que el seu codi penal inclou la rebel·lió, no es donarien els "requisits exigibles". Això és un fet diferencial amb Bèlgica, on el codi penal no inclou el delicte de rebel·lió i per això no pot ser jutjat per aquest delicte des de Brussel·les.

L'advocat defensor ha explicat que s'ha "estudiat i valorat tot" i que "en principi" Puigdemont té decidit viatjar aquest dilluns a Dinamarca. El president destituït té previst participar en un debat a la Universitat de Copenhagen sobre la situació política a Catalunya.

Si ho fa, el ministre de l'Interior ha recordat que l'expresident de la Generalitat "està fugat de la Justícia espanyola i no tindrà immunitat per molt parlamentari que hagi sortit". Zoido ha recordat que un parlamentari és responsable dels seus actes i ha posat com a exemple a l'ex-vicepresident del Govern Oriol Junqueras: "Abans era parlamentari i ara ho és, i està a la presó perquè així ho ha acordat un jutge, per tant immunitat no tindrà".

Sobre l'1-O: "Els culpables no són les forces de seguretat sinó l'anterior Govern"

Sobre l'actuació dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat a Catalunya des de la celebració del referèndum de l'1-O i les condicions de la seva estada a la Ciutat Comtal, el ministre de l'Interior ha tornat a reiterar que les Forces de Seguretat van actuar a requeriment de la Justícia, i havien d'impedir la celebració d'un referèndum il·legal.

"Les Forces de Seguretat no volien impedir a la gent que estigués en els col·legis, però tenien el mandat judicial d'impedir el referèndum i es van trobar amb persones organitzades per impedir l'accés, estaven perfectament desplegades i van haver d'emprar de forma prudent i mínima l'ús la força", ha subratllat.

En qualsevol cas, el ministre ha culpat a l'anterior Govern de les persones que van resultar ferides aquest dia. "Els culpables no són les Forces de Seguretat de l'Estat ni la Justícia ni el Govern de la nació, sinó l'anterior Govern, que al marge de la llei va portar a tots els catalans a un precipici que no tenia cap tipus de sortida. Ells són els responsables del que va ocórrer l'1-O", ha afirmat.

Sobre l'actuació dels Mossos amb el major Trapero al capdavant, el titular d'Interior ha indicat que "no van ser el lleials que es mereixia aquell moment, però com està sub iudice esperaré que sigui la Justícia qui digui qui va ser el responsable".