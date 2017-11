Zoido nega les amenaces de violència: "Estan mentint, estan utilitzant imatges falses, estan utilitzant nens"

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha carregat aquest dimarts contra les declaracions de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que fa uns dies va dir que l'Estat havia amenaçat el Govern amb "morts als carrers". "Tothom sap que això no s'ha pogut fer, ni plantejar, ni ha passat", ha dit en una entrevista a Onda Cero, criticant la "mesquinesa" de la dirigents republicana "quan ni tan sols ha començat la campanya" del 21-D. "Estan mentint, estan utilitzant imatges falses, estan utilitzant nens. Per tal de fugir endavant amb aquest desafiament, ja no saben que inventar-se", ha sentenciat.

Zoido, que no ha reconegut ni les amenaces ni la desproporció policial l'1-O, ha volgut enviar un missatge de "tranquil·litat" a l'audiència, assegurant que el desplegament de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya "continuarà existint fins que sigui precís i necessari salvaguardar tots els drets i la igualtat dels drets de tots els que viuen a Catalunya, pensin com pensin". En aquest sentit, ha explicat que el recents moviments dels dispositius -i la marxa del "famós vaixell batejat com a 'piolín'", ha dit-, s'han fet perquè els agents desplegats puguin "descansar", però que no hi ha un "replegament". "[Els efectius] hi seran fins el dia 21-D i, després, sempre que necessari".

El ministre també s'ha referit a la situació del Govern a l'exili i els presos polítics, i ha confessat que li va molestar que la Fiscalia Federal de Bèlgica preguntés a l'Audiència Nacional les condicions en les quals seria empresonat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en cas de ser extradit a Espanya. "Em va sorprendre perquè la situació a les presons espanyoles és molt millor que la de les belgues [...] i compleixen amb les condicions materials que exigeix el consell d'Europa", ha dit, insistint que la petició del ministeri públic belga el va "irritar" i que perquè "estava fora de lloc". "Ningú a l'espai europeu s'ha de posar com a exemple de democràcia [...] tots estem en estats de dret, en democràcia consolidada i comptem amb separació poders i independència judicial", ha sentenciat.

Tot i fer gala de les bones condicions penitenciàries a l'Estat, però, ha confirmat que es va produir un apunyalament a la presó de Soto del Real en presència del president de l'ANC, Jordi Sànchez. Ha deixat clar, en tot cas, que aquest tipus de fets són "raríssims i aïllats" als centres penitenciaris espanyols: "Els presos estan distribuïts per mòduls [...] separats en funció de la seva perillositat", ha dit com a argument. Ha afegit, a més, que tant l'atacant com la víctima -que s'està recuperant de les ferides- d'aquest episodi estan en un mòdul diferent al de Sànchez.

Zoido ha insistit que, els líders polítics i de la societat civil catalans empresonats, estan tancats per haver comès delictes molt greus, i no per les seves idees. En aquest sentit, també ha assenyalat que els comentaris celebrant a les xarxes socials la mort del fiscal general de l'Estat José Manuel Maza podrien ser constitutius de delictes d'odi. Amb tot, ha dit que confia que la policia investigui aquests comentaris i que una autoritat judicial digui si poden ser castigats o no.