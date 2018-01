Zoido aplicarà la 'llei mordassa' contra els manifestants independentistes del Parc de la Ciutadella

El Ministeri de l'Interior aplicarà la llei de Seguretat Ciutadana als manifestants independentistes que aquest dimarts van forçar el cordó policial que envoltava el Parlament i van insultar diputats de Ciutadans i altres partits després que el president de la cambra autonòmica, Roger Torrent, ajornés la sessió d'investidura de Carles Puigdemont. Ho ha garantit el ministre Juan Ignacio Zoido als diputats del PP, amb qui s'ha reunit aquest dimecres al Congrés. En aquest context, el PP ha aprofitat per demanar al PSOE, a Ciutadans i al PNB que no contribueixin amb els seus vots a la derogació de la coneguda com a 'llei mordassa', que va ser impulsada pel ggvern de Mariano Rajoy quan tenia majoria absoluta i Jorge Fernández Díaz estava al capdavant del ministeri.

La llei de Seguretat Ciutadana preveu com a falta greu, sancionades amb entre 601 i 30.000 euros, "la pertorbació greu de la seguretat ciutadana en manifestacions davant del Congrés, el Senat i assemblees autonòmiques encara que no estiguessin reunides" o "la desobediència o la resistència a l'autoritat, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l'autoritat o dels seus agents ".

Es revisen vídeos

Fonts policials han explicat a Europa Press que ja s'estan revisant vídeos de les càrregues policials dels Mossos d'Esquadra després que un grup de manifestants es saltés el cordó policial que va fer la policia catalana. La llei és encara més costosa si es determina que s'ha comès una falta molt greu, sancionada amb entre 30.001 i 600.000 euros, en quatre casos, entre els quals hi ha "les reunions o manifestacions no comunicades o prohibides en infraestructures o instal·lacions en què es presten serveis bàsics per a la comunitat o als seus voltants, així com la intrusió en els recintes d'aquestes...".

La qüestionada 'llei mordassa' preveu també sancions lleus amb multes d'entre 100 i 600 euros. Les citades fonts asseguren que, en el cas de la manifestació independentista d'aquest dimarts, es va poder incórrer en dos especialment. La primera infracció seria per "falta de respecte i consideració el destinatari sigui un membre de les forces i cossos de seguretat en l'exercici de les seves funcions de protecció de la seguretat". A més, també es podria haver incorregut en un altre il·lícit: "La remoció de tanques, vorades o altres elements fixos o mòbils col·locats per les forces i cossos de Seguretat per delimitar perímetres de seguretat".