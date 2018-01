Zoido compareixerà al Senat el 18 de gener per donar explicacions sobre el dispositiu policial de l'1-O

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, compareixerà el 18 de gener al Senat per donar explicacions sobre l'operatiu policial de l'1-O, que va deixar 1.066 atesos per les càrregues policials, segons dades del departament de Salut. Ho farà en el si de la comissió d'Interior, que es reunirà de manera extraordinària. Zoido ha demanat comparèixer a petició pròpia després que el PSOE i EH Bildu també ho haguessin sol·licitat.

De fet, ha estat el senador abertzale Jon Iñárritu qui ha difós a través del seu compte de Twitter la citació del Senat. La sessió està prevista per a les 10.00 hores i el titular d'Interior tindrà l'oportunitat de donar detalls de l'operatiu batejat com a 'Copèrnic' que, des de finals de setembre i just fins a finals d'aquest desembre, ha mobilitzat milers de policies estatals i guàrdies civils a Catalunya.

La sessió tindrà lloc un dia després que es constitueixi el Parlament català sorgit de les eleccions del 21 de desembre, convocades forçosament per Mariano Rajoy en virtut de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. La comissió d'Interior serà l'escenari on Zoido donarà detalls sobre l'operatiu policial que va organitzar l'Estat a Catalunya per intentar aturar el referèndum de l'1-O i que s'ha allargat fins a finals de desembre, amb milers de policies traslladats a Catalunya durant més d'un centenar de dies.

Zoido serà l'encarregat d'obrir la sessió amb una intervenció inicial i després serà el torn dels grups, alguns dels quals ho aprofitaran per denunciar la violència perpetrada durant la jornada de la votació a les portes dels col·legis electorals. La compareixença també servirà per xifrar definitivament el nombre d'agents que es van desplaçar a Catalunya i el que ha costat a les arques públiques aquest operatiu especial contra el Procés.