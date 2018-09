El tribunal belga ajorna fins al 25 de setembre la primera vista per la demanda contra Llarena

Queda ajornada fins al 25 de setembre la primera vista sobre la demanda civil que els dirigents independentistes exiliats van presentar contra Pablo Llarena. Els jutges belgues del tribunal de primera instància de casos civils de Brussel·les ho han acceptat a petició de la defensa de la justícia espanyola, representada per l'advocat Hakim Boularbah, del bufet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, que ha demanat temps per preparar el cas. Els advocats de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers exiliats no s'hi han oposat, de manera que el procediment va per llarg.

En la sessió d'aquest dimarts s'havien de rebre els escrits de les parts i no es preveia que els jutges es posicionessin d'entrada sobre la seva competència o no d'abordar el cas. Abans que demanar que es rebutgi l'admissió de la demanda, la defensa de la justícia espanyola a Bèlgica ha preferit guanyar temps per estudiar l'escrit d'acusació dels líders independentistes que van iniciar el procediment per les declaracions de Llarena en un acte privat a Oviedo, en què va dir que els Jordis i els exconsellers no són "presos polítics".

"El Regne d'Espanya i el jutge Llarena qüestionen la jurisdicció de les corts i els tribunals belgues, per això he sol·licitat que s'ajornés l'audiència fins al 25 de setembre, per permetre al Regne d'Espanya intervenir per defensar la seva immunitat de jurisdicció i el seu òrgan en el jutge Llarena", ha afirmat Boularbah en declaracions als mitjans un cop acabada la sessió. La defensa de l’estat espanyol considera que s’hauria de tancar el cas perquè els jutges belgues no són competents i s’està vulnerant la immunitat del país. En aquest sentit, la defensa dels polítics catalans considera normal que sigui així. "És l'única línia argumental que els queda", ha sostingut l’advocat Gonzalo Boye. A més, Boularbah ha demanat que a l’audiència hi hagi tres jutges, perquè "és un cas molt complex", amb l’objectiu de tenir més punts de vista sobre la qüestió.

"Avui ha sigut una audiència de pur procediment", ha explicat Christophe Marchant, també de l’equip d’advocats dels polítics catalans. Després de la vista que tindrà lloc el 25 de setembre es fixarà un calendari en què hi pot haver múltiples vistes i audiències amb al·legacions i contraal·legacions. "Avui ha quedat clar que tot això serà llarg, molt llarg", ha assegurat Boye, que considera que "de manera interessada" a l’estat espanyol "s’havia venut la idea" que avui hi hauria una decisió ferma del jutge.

Els consellers exiliats Toni Comín i Lluís Puig, també presents a la vista, s’han mostrat satisfets perquè consideren que es demostra “la normalitat jurídica” que hi ha a Europa. “És un tràmit d’una justícia en la qual confiem més i més”, ha expressat Puig. Així ho ha defensat també Comín, que ha recordat que van marxar a Bèlgica “a buscar justícia” sobre el seu cas.

Durant la vista, que era pública, cap dels advocats ha esmentat la polèmica per la traducció de la demanda contra Llarena, ja que segons la defensa ja es va enviar “una nova traducció jurada” a l’advocat de l’estat espanyol, una qüestió que segons Marchant “no té cap importància”.