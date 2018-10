L'advocat de l'Estat: "Felicito SCC per una demanda esplèndida, estic molt content de reclamar els diners"

La Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Societat Civil Catalana (SCC) han mantingut al final del judici al Tribunal de Comptes que l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i els exconsellers Irene Rigau i Francesc Homs són responsables comptables d'haver gastat 5,2 milions d'euros per organitzar el 9-N. L'advocat de l'Estat ha felicitat SCC per una demanda "esplèndida" i s'ha congratulat per reclamar uns diners que, en cas de condemna, aniran a les arques de la Generalitat. "Estic molt content d'estar aquí, en absència dels serveis jurídics de la Generalitat, demanant diners per a ells, això és un estat de dret", ha manifestat el lletrat, que sosté que el "perjudici és claríssim". El fiscal ha afirmat que els diners es van usar per a "una finalitat política fora dels canals legals".