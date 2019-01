L'advocat de Forn demana que els presos s'estiguin en un mòdul de règim obert durant el judici

L'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero, demanarà aquest dimecres al Tribunal Suprem que els presos polítics puguin estar-se en mòduls de règim obert a les presons mentre duri el judici. Així ho ha anunciat en una entrevista a RAC1, en què ha assegurat que sol·licitaria a l'alt tribunal que se'ls permetés llibertat de moviments des de les vuit del matí fins a les deu del vespre. "Estaran custodiats per tota la policia del món al Tribunal Suprem. No crec que sigui una situació agosarada des del punt de vista de seguretat, i així serà molt més confortable", ha assenyalat.

Fonts d'Institucions Penitenciàries del ministeri de l'Interior consultades per l'ARA es mostren escèptiques respecte a aquesta qüestió perquè, recorden, els règims oberts o de tercer grau estan previstos per a les persones condemnades, no per als presos preventius. Amb tot, apunten que qualsevol decisió sobre la situació personal dels encausats és decisió "exclusiva" del tribunal, a qui el lletrat de Forn adreçarà la petició.

Més enllà de si és així o no, Melero s'ha mostrat convençut que els dirigents independentistes no arribaran emmanillats al Suprem. Ha mostrat més dubtes respecte al trasllat des dels centres on passin la nit i ha afirmat que no sap si es farà amb furgons policials o en vehicles camuflats amb una o dues persones per cotxe.

El Suprem es va adreçar la setmana passada al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per demanar-li que iniciés els tràmits per traslladar els presos de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses cap a Madrid la setmana del 28 de gener. L'ARA va publicar que arribarien a la capital espanyola el dimarts 29, data que també ha posat damunt la taula Melero. "Això no vol dir que el 29 comenci el judici. S’especula que com que primer hi ha les prèvies, i es poden allargar dos dies, podria ser que el 30 poguessin començar amb les qüestions prèvies", ha apuntat Melero.