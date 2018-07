L'advocat de Ponsatí veu "surrealista" que se la jutgi per traïció

L'advocat de l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí ha sigut molt dur amb el govern i el sistema judicial espanyols en una entrevista a TV3, en què ha assegurat que la culpabilitat de la seva clienta ja està dictada i que, per tant, el judici seria només un "xou". Aamen Anwar ha explicat que a Escòcia, on viu Ponsatí, no existeix el delicte de rebel·lió i que el fiscal pot acusar-la de traïció com a delicte equivalent però que això, ha considerat, seria "surrealista". "El dret a l'autodeterminació és acceptat per tots els països democràtics i no podem criminalitzar la votació. Des del primer dia hem dit que la fiscalia mai s'ha mostrat independent i creiem que és una persecució política per part de les autoritats espanyoles", ha lamentat abans d'acusar Mariano Rajoy i Pedro Sánchez de ser "dues cares d'una mateixa moneda". Per això, ha demanat a Sánchez que, si realment vol encetar una nova etapa, alliberi els presos polítics i retiri les euroordres. I li ha demanat una solució política.

Anwar ha assegurat, també, que ja van dir al jutge que podrien citar a declarar alguns dels exministres de Rajoy per les seves declaracions contra Catalunya, començant pel d'Economia, però que encara no han pres cap decisió en aquest sentit. I ha afegit que els policies que van actuar l'1-O haurien d'anar a judici per la violència que van exercir contra els votants.

"Ponsatí s'enfronta a 30 anys de presó per haver promogut un referèndum pacíficament. És com si el general Franco, des de la tomba, decidís el que ha de passar", ha criticat. Segons l'advocat, els presos i els exiliats continuen sent "ostatges polítics" i la negociació política no és possible mentre això es mantingui. Ha assegurat que si els jutges decideixen, finalment, no extradir Carles Puigdemont, això serà un punt positiu per a la defensa de Ponsatí, però que el sistema escocès és "independent" i que, per tant, si s'extradís Puigdemont seguirien defensant no fer el mateix amb la seva clienta. La vista a Escòcia està prevista per al 30 de juliol.

Anwar ha assegurat que se sent "molt orgullós" del fet que el govern escocès hagi donat "suport unànime a la gent de Catalunya". "Volem parlar de justícia i de drets humans i la gent ha de tenir dret a votar. Algun dia Escòcia serà independent i algun dia Catalunya també ho serà, perquè això no ho pot impedir ningú. Volem prendre les nostres pròpies decisions", ha defensat.

L'advocat ha assegurat que en les 52 pàgines d'euroordre no hi ha cap prova que la seva clienta hagi instigat cap tipus de violència. "Jo no he vist cap català amb una porra alçada; la gent només anava a votar. Per què els fa tanta por que la gent vagi a votar?", s'ha demanat.