L'advocat de Junqueras i Romeva descarta pactar amb la fiscalia per rebaixar les penes

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha descartat absolutament als micròfons de RAC1 la possibilitat de parlar amb la fiscalia amb la intenció d'arribar a un pacte per rebaixar les penes dels polítics processats, tal com ahir suggeria que podrien estar fent algunes defenses Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont i els exconsellers exiliats a Bèlgica. "Quan els teus clients són innocents, pactar és absurd", ha sentenciat l'advocat.

"Jo no he parlat amb fiscalia. Ni hi parlaré. És una decisió gairebé tècnica. Gairebé ni ens saludem", ha afirmat Van den Eynde. "En aquest tema, pactar és absurd: ni ho volen els clients, ni m'ho deixarien fer, ni els ho podria aconsellar", ha subratllat l'advocat, que ha afegit: "Quin advocat voldria pactar amb la fiscalia si són innocents?".