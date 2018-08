Valls denuncia la sostracció d'una pancarta a favor dels presos de la façana de l'Ajuntament

Un grup de persones relacionades amb els Grups de Defensa i Resistència (GDR) van arrencar una pancarta a favor dels presos polítics de la façana de l'Ajuntament de Valls divendres a la matinada. El consistori ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra aquesta acció. Ha sigut el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Enric Garcia, qui ho ha fet aquest dilluns.

La pancarta va ser arrencada divendres passat a la matinada per un grup de persones relacionades amb els GDR d'Alliberament del Penedès i Resistència de l'Alta Tabàrnia. De fet, els encarregats de difondre un vídeo en què es pot veure l'acció han sigut els primers de fer-ho. En el vídeo es pot veure com un grup de persones amb un pal extensible arrenquen la pancarta de la façana de l'Ajuntament. El consistori també denuncia que al llarg de la matinada de divendres van sostreure altres elements com banderes i llaços grocs en diferents punts de la ciutat.

Pam! Pam!! Pam!!!



Liberamos de totalitarismo y simbología lazi el ayuntamiento de #Valls.



Next level!



Operación organizada por Alta Tabarnia @resistenciareus

Acción ejecutada por @GLP_Penedes pic.twitter.com/CfDMBp2IpK — Grupo de liberación Penedés GLP (@GLP_Penedes) 3 de agosto de 2018

L'Ajuntament lamenta els "actes vandàlics" i espera que les investigacions policials permetin identificar els autors dels fets. En un missatge a Twitter, l'alcalde, Albert Batet, ha avançat que la pancarta es tornaria a penjar "les vegades que faci falta".