Un grup de suport al raper Pablo Hasel entra a la seu del PSC a Lleida i penja una pancarta al balcó

Un grup constituït com a Plataforma Llibertat Pablo Hasel ha entrat aquest dilluns al matí a la seu del PSC de Lleida per penjar una pancarta al balcó de l'edifici demanant l'absolució del cantant. Segons fonts del partit eren uns deu joves que han entrat de cop i volta i han pujat a la primera planta de l'edifici per accedir al balcó. Tot i que ho han aconseguit i durant un moment han pogut penjar la pancarta, de seguida ha estat retirada. Posteriorment han marxat i des del partit s'ha cridat a la policia i s'han presentat al lloc diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Amb l'acció a la seu socialista la plataforma pretenia posar de manifest que quan Pedro Sánchez estava a l'oposició es va posicionar en contra de l'empresonament del raper Valtonyc.

Els joves han entrat a la seu del PSC passades les onze del matí fent consignes a favor de la llibertat i l'absolució de Pablo Hasel. Una treballadora del partit s'hi ha dirigit per demanar-los que marxessin ja que es trobaven en una propietat privada i un dels joves s'hi ha encarat verbalment. Després han pujat a la primera planta per accedir i han penjat durant un moment la pancarta on es podia llegir 'Lluitem pels drets i les llibertats democràtiques. Pablo Hasél Llibertat'. Els mateixos treballadors del partit han retirat la pancarta i després els joves han marxat.

La plataforma ha difós per les xarxes un comunicat on indiquen que han entrat a la seu del PSOE a Lleida per ''reivindicar els drets i les llibertats democràtiques que aquest règim viola sistemàticament amb la violència de la repressió''. En aquest sentit, els impulsors de l'acció han assenyalat que els governs del PSOE ''sempre s'han destacat per la brutalitat contra lluites obreres i antifeixistes'' i recriminen que són el partit que ''va crear els GAL i ni tant sols ha derogat la llei mordassa com van prometre''. Al mateix temps han lamentat que permeten empresonaments per un ''referèndum democràtic, manifestar-se, aturar desnonaments o per explicar fets objectius sobre la monarquia, els cossos repressius i els presó polítics''; tot plegat, afegeixen, amb la ''complicitat'' de Podem.

En el mateix text, recorden que el president espanyol Pedro Sánchez va dir, quan era a l'oposició, que ''empresonar a Valtonyc és molt mal símptoma de la nostra democràcia'', però que ara que està al govern ''només ofereix repressió per protestar amb ràbia legítima davant els desnonaments, l'atur massiu, l'explotació, o la sanitat maltractada''. És per això, que asseguren, que Pablo Hasel pot ser empresonat a més de 4 anys en qualsevol moment per ''uns tribunals feixistes herència del TOP de Franco i els seus botxins''.

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ho ha titllat d'"agressió" en la roda de premsa posterior a l'executiva i en un comunicat, el partit ha assegurat que han "entrat a l’edifici per la força intimidant a les treballadores".