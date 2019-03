Albano Dante Fachin serà el cap de llista per Barcelona de Front Republicà a les eleccions generals del 28-A

L'ex secretari general de Podem a Catalunya Albano Dante Fachin serà el cap de llista de la coalició Front Republicà a les eleccions generals del 28-A. Així ho ha anunciat la coalició a través d'una roda de premsa aquest diumenge, en la qual també han detallat els caps de llista de la resta de demarcacions: Maria Besora per Girona, Joel Jové per Lleida i Ferran Reyes per Tarragona.

Roger Espanyol, l'home que va perdre la visió d'un ull a les càrregues policials de l'1-O, serà el número cinc per la candidatura de Barcelona.

Fachin ha dit que la coalició és fruit de gent diversa que ha entès que "calia treballar plegats des de la diversitat" amb tota la contundència com les persones que van participar a l'1-O. "Quan ens ajuntem, el règim tremola, doncs que tremoli perquè ens hem ajuntat, ens hem assegut i anem a presentar-nos el 28-A", ha dit Fachin.

Per Barcelona, els candidats són Albano Dante Fachin, Mabel Rodríguez, Guillem Fuster, Mireia Caldés i Roger Español. Per Tarragona, els caps de llista són Ferran Reyes i Vicent Pruñonosa; per Lleida, Joel Jové i Judit Rivera, i per Girona, Maria Besora i Isabel Mateos.

Fachin ha sentenciat que "cal dir que ja n'hi ha prou" i que els vots a la coalició "seran una muralla en defensa del dret a l'autodeterminació, dels drets socials i polítics i una muralla que exigeix la fi de la repressió, de l'exili, la presó i la violència contra el poble". En aquest context, ha recalcat que no faran presidents del govern espanyol que no reconeguin "de manera clara" l'autodeterminació del poble de Catalunya, els seus drets socials i polítics.

"No som els que venim a bloquejar res", ha dit Fachin, "el que està bloquejat des de fa temps és un estat que ha triat la violència i la repressió contra milions de catalans. Mentre això segueixi així no hi ha desbloqueig perquè ha de quedar clar que contra la gent no es pot governar", ha afegit.

El cap de llista per Barcelona ha dit que el futur i la possibilitat d'exercir tots els drets no passa per uns quants diputats i diputades, sinó que qui es presenti el 28-A com al solució "no diu la veritat. Partim de la base que la solució passa per fer el que vam fer l'1 i el 3 d'octubre".

Albano-Dante Fachin ha alertat als socialistes que el relat de la por no els hi servirà en aquestes eleccions. "No vam tenir por dels piolins i de gent armada que carregava contra la gent pacíficament desobeint, i ara hem de tenir por d'un 'fantoche' que va a cavall i està patrocinat per Ana Rosa Quintana?, pensen que el poble de Catalunya tindrà por d'aquests pallassos?", ha sentenciat Fachin.