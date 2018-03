Boadella, davant la casa de Puigdemont a Waterloo: "Carlitos, a Madrid t'està esperant el senyor Pablo Llarena"

Un grup de representants de Tabàrnia, liderats pel còmic i dramaturg Albert Boadella, ha dut a terme avui una actuació davant de la casa de Waterloo (Bèlgica) on resideix Carles Puigdemont.

Disfressat de metge "especialista en paranoies regionals" i acompanyat, entre d'altres, pel "ministre" d'Esports de Tabàrnia, el periodista Tomás Guasch, Boadella ha recorregut a l'humor per exigir a Puigdemont que es lliuri a les autoritats espanyoles, que li atribueixen delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

"Carlitos, a Madrid t'està esperant el senyor Pablo Llarena", ha cridat el còmic, megàfon en mà, en al·lusió al magistrat del Tribunal Suprem encarregat de la instrucció del cas català, davant de la casa on actualment resideix Puigdemont, que avui és a Finlàndia convidat per un diputat nacionalista finès per Lapònia.

Davant d'un petit dispositiu policial que no ha interromput l'actuació a la via pública de Boadella i de la dotzena d'activistes que l'han acompanyat en la "cimera al més baix nivell", el dramaturg ha reconegut que no creu possible fer rectificar Puigdemont, a qui ha qualificat de "panxacontent" i "aprofitat" que "s'ha buscat la vida".

En declaracions a la premsa, Boadella, "president" de Tabàrnia, s'ha referit també a la possible investidura avui de Jordi Turull com a president de la Generalitat, situació que ha dit denunciarà per "competència deslleial" cap al gremi de pallassos, com el propi Boadella s'autodefineix.

Per la seva banda, i en el seu paper de responsable d'Esports d'aquesta regió fictícia, Tomás Guasch ha avançat que la plataforma preveu organitzar la Volta Ciclista de Tabàrnia, que passaria per Waterloo.

L'actuació, que s'ha desenvolupat sense incidents, ha comptat també amb un petit autobús taronja que ha exercit d'"ambaixada mòbil" de Tabàrnia, moviment que reivindica la independència fictícia de Catalunya de les zones urbanes del litoral de Tarragona i Barcelona, on el vot independentista és menor.

L'acte ha acabat amb els activistes desplegant una pancarta davant la casa de Puigdemont en la qual es podia llegir "No a una Catalunya sense Espanya".