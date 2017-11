Albiol torna a atacar l'escola catalana i avisa que l'Estat té mecanismes per "corregir" l'adoctrinament a les aules

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha assegurat avui que cal prendre "mesures urgents" en l'àmbit educatiu perquè "una part molt important" de mestres i professors de l'escola catalana "perverteixen i manipulen els sentiments dels nens" des que són petits.

En aquest sentit, encara que ha admès que l'ensenyament és una competència transferida a les comunitats autònomes, ha dit que l'Estat té "diverses possibilitats legals" per evitar l'adoctrinament a les aules. De fet, ha plantejat que l'Estat "intervingui certs aspectes del sistema educatiu per corregir-lo", encara que no ha concretat quins.

A més, ha retret que el programa electoral del PSC defensi el sistema educatiu actual català. "El programa del PSC diu que Catalunya és una nació, que li sembla perfecte el sistema educatiu a Catalunya i que vol plenes competències. Hem de saber on som", ha criticat.

Acusa els partits independentistes de ser els "més anticatalans"

Per a Albiol, els partits independentistes "són els més anticatalans" perquè són els que han fet "més mal a Catalunya en nom de la mateixa Catalunya".

Albiol ha fet aquestes declaracions en un dinar al Círculo Ecuestre, on ha demanat el vot dels catalans que consideren que l'aplicació del 155 ha sigut un "bàlsam" i s'ha reivindicat com la "garantia de centralitat" davant de Ciutadans i el PSC, a qui ha acusat de voler arribar a un acord amb una "formació antisistema" com Podem. "No podem passar d'un govern independentista i populista a un govern escorat en la radicalitat social", ha assegurat.

El líder del PP català també ha posat sobre la taula un nou argument per defensar el vot: ha dit que el PP "és l'únic partit que concentra persones amb experiència de govern al capdavant de l'administració". "Tant Ciutadans com el PSC no han governat cap institució", ha dit.

Albiol també ha afirmat que li sembla "just" que hi hagi una "compensació" per a jutges, fiscals i magistrats que treballen a Catalunya si la situació política "s'enquista".