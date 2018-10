L’alcalde de Montblanc, després de participar a l’acte de la Crida de dissabte: "El meu partit és ERC"

L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha defensat aquest dilluns la seva assistència a l’acte de presentació de la Crida Nacional per la República que va tenir lloc dissabte a Manresa, però ha deixat clar que el seu partit és ERC. En declaracions a l’ACN, Andreu ha opinat que en el moment actual calen "espais més transversals" i unitat en el sobiranisme per abordar els grans reptes.

"Treure els presos i els exiliats i avançar cap a la República Catalana no es pot fer si no anem junts en algunes qüestions, com ara les eleccions europees", ha expressat. D’altra banda, Andreu ha dit que es tornarà a presentar a l’alcaldia de Montblanc amb la marca Agrupament Catalanista de Montblanc i sota el paraigua d’ERC, si així ho vol el partit.

Després que aquest dilluns el president del grup parlamentari d’ERC, Sergi Sabrià, hagi emplaçat Andreu a decidir "en quin projecte polític vol participar", l’alcalde de Montblanc ha insistit que el seu partit és ERC i que vol tornar a liderar la candidatura a les municipals "com sempre".

L'alcalde ha expressat que si la Crida evoluciona "cap a un espai transversal o un moviment que serveixi per a assolir cotes de més unitat", hi aportarà el seu "gra de sorra", però que si s’acaba transformant en un partit polític no hi participarà perquè el seu és ERC i ho és "des de fa molts i molts anys".

Josep Andreu ha opinat que cal presentar una llista unitària a les eleccions europees que aplegui "sobiranistes, independentistes i federalistes, i tots aquells que volem un horitzó de llibertat per al nostre país". "No soc partidari d’anar a tot arreu junts ni separats; crec que cada elecció necessita una reflexió", ha afegit.

Sobre la seva presència a l’acte de dissabte a Manresa, on fins i tot va adreçar unes paraules als assistents, Andreu ha assegurat que va comunicar que hi aniria a la direcció de la Federació d’ERC del Camp de Tarragona i "a la màxima direcció nacional d’ERC". L'alcalde ha defensat que és "normal" que ell expressi les seves opinions perquè ERC és un partit "demòcrata, assembleari i sempre s’ha pogut dialogar el pensament dels militants".