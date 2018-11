260x366 L’alcalde d’Òrrius denuncia l’enèsim atac espanyolista contra símbols independentistes L’alcalde d’Òrrius denuncia l’enèsim atac espanyolista contra símbols independentistes

Aquest cap de setmana un grup d'espanyolistes han arrencat els fonaments del màstil amb l'estelada que hi ha a l'entrada d’Òrrius (Maresme), en un nou atac que se suma als que s'hi estan produint des de fa un any. La setmana passada ja van serrar el màstil amb una radial i l'Ajuntament el va reparar a principis de setmana, però només ha durat uns dies. "Ja no sabem què fer", denuncia l'alcalde, Jordi Rull, fart "dels atacs unionistes que patim setmana rere setmana". El batlle republicà assegura que aquest cap de setmana els atacs no s’han limitat a equipaments municipals. "Han arrencat estelades de cases particulars, també", remarca l'alcalde.

Rull explica que han presentat denúncia als Mossos d’Esquadra per danys en mobiliari urbà, però lamenta la lentitud amb què actuen a l’hora de detenir els responsables, ja que els han enviat vídeos d’alguns dels atacs on se’ls identifica perfectament. "Molts són coneguts a la comarca, perquè sempre acaben sent els mateixos autors", subratlla. Rull considera que la presència d’aquests grups al municipi, que relaciona amb les activitats de Segadors del Maresme, un dels GDR que es dediquen a arrencar llaços a la comarca, es deu al fet que no tinguin policia municipal. "Som una presa fàcil perquè estem deixats de la mà de Déu", assenyala l'alcalde.

Els atacs contra símbols independentistes no paren de reproduir-se arreu del país. El 6 de novembre, sense anar més lluny, u n altre grup d'espanyolistes encaputxats van arrencar totes les estelades de Verges i van fer pintades feixistes en cases particulars, en una acció que s'ha anat repetint en aquesta població empordanesa i que també va afectar aquella nit altres poblacions de la zona. L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, va denunciar la "impunitat" del feixisme i l'expresident Carles Puigdemont es va solidaritzar amb els seus veïns davant l'atac. Davant l'espiral violent dels GDR, el Govern va aprovar dimarts un acord marc per adoptar mesures per frenar l'activitat de grups neofeixistes a Catalunya.