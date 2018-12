L'alcalde de Reus i quatre regidors, processats per un suposat delicte d'incitació a l'odi contra la policia espanyola

La magistrada del jutjat número 2 de Reus (Baix Camp) manté investigats per un presumpte delicte d'incitació a l'odi a l'alcalde de Reus, Carles Pellicer (PdeCAT), els portaveus dels grups de l'equip de govern, Montse Vilella (PdeCAT), Noemí Llauradó (ERC) i Jordi Cervera (ARA Reus) i a la regidora de la CUP, Mariona Quadrada. Tots cinc, el 3 d'octubre de l'any passat, van signar un manifest contrari a la presència dels agents de la policia espanyola instal·lats en un hotel de la ciutat, en què es demanava al sector que "fes el que fos necessari" per a deixar d'allotjar-los.

En la interlocutòria en què tanca la instrucció, la jutgessa relata els "escraches" que va patir l'hotel i considera que el manifest i les posteriors declaracions de l'alcalde de Reus, en lloc de calmar els ànims, van "incitar la població a expulsar els policies [...] augmentant i agreujant la tensió ciutadana i l'animadversió cap als agents". La magistrada creu que els polítics locals van actuar així perquè els antiavalots eren "policia espanyola" i fins i tot invoca la sentència d'Alsasua, en què la l'Audiencia Nacional va condemnar a set joves per agredir a dos agents de la Guàrdia Civil fora de servei, amb l'agreujant d'odi cap a l'institut armat.

En una compareixença d'urgència, Pellicer ha criticat que "la justícia en aquest país té un problema greu: el de la persecució política", i ha dit que no ho pot "tolerar de cap manera, ni com a persona ni com a alcalde". "Per defensar la convivència, ho tornaríem a fer una altra vegada i les que convinguin", ha dit en relació al manifest. L'alcalde de Reus ha etzibat que la interlocutòria "és una provocació, un atemptat a l'autoritat i al sentit comú" en "ometre" les "referències permanents al civisme, la convivència i el pacifisme" fetes pels cinc encausats i obviar "deliberadament" els fets del mes d'octubre.

Pellicer ha insistit en que la "convivència" és i serà la seva "prioritat com a persona i com a alcalde". "On viu aquest jutge? on era a l'octubre?", ha preguntat retòricament l'alcalde després de qualificar la interlocutòria de "parcial", de "tendenciosa" i de "surrealista". La causa es va iniciar per la denúncia de la Brigada d'informació del Cos Nacional de Policia (CNP) en la qual constaven un total de 18 investigats.

La jutge arxiva provisionalment la causa a tretze dels investigats, tots representats pel col·lectiu d'Advocats Voluntaris 1 d'Octubre de Reus. Entre ells, consta un grup de bombers denunciats per malversació en haver participat d'uniforme en una manifestació silenciosa el 3 d'octubre. La jutgessa ho considera "reprovable", però no delictiu. Finalment, exculpa l'amo i un treballador d'un gimnàs per demanar a diversos agents que no tornessin més davant les queixes dels clients habituals del centre.