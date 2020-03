“És molt trist que ens coneguin per la Rociíto i ara pels abusos de l’alcalde”

L’Ajuntament d’Argentona activava la setmana passada el protocol d’actuació contra les violències masclistes, que es va tirar endavant el 2016. Poc s’esperaven els veïns el terratrèmol que els havia de venir a sobre uns dies més tard. Dilluns al vespre una dona acusava a les xarxes socials l’aleshores alcalde, Eudald Calvo, d’haver-la grapejat en diverses ocasions anys enrere. La notícia no es va escampar pel municipi fins que ell mateix va demanar disculpes l’endemà. El batlle dimitia dimecres pressionat per l’assemblea local de la CUP i d’Unitat-Argentona per la República, l’agrupació electoral amb la qual va tornar a guanyar les eleccions i que agrupa els anticapitalistes, ERC i els comuns.

Una notícia que ha sacsejat aquest tranquil municipi del Maresme, que ja té 12.000 habitants, però que segueix sent un poble on tothom es coneix. “És una vergonya perquè no volia dimitir”, lamenta la Marta Oliva, veïna del centre i que a les últimes eleccions confessa que el va votar. I és que dimarts Calvo es resistia encara a plegar, tot i que la CUP va revelar que l’havia expulsat com a militant a finals del 2019 per negar-se a assumir responsabilitats dimitint del càrrec després d’un altre cas d’abús sexual. Una informació que la direcció dels anticapitalistes no va fer arribar al nucli local dels cupaires fins al 18 de febrer, quan van decidir convocar una assemblea que ja no es va celebrar perquè Calvo va fer un pas al costat.

“És molt trist que ens coneguin per la Rocíito i ara pels abusos de l’alcalde”, subratlla Oliva recordant quan Rocío Carrasco, filla de la cantant Rocío Jurado i del boxejador Pedro Carrasco, va venir a viure al poble als anys 90 perquè el que seria el seu primer marit i pare dels seus dos fills, Antonio David Flores, va ser destinat per la Guàrdia Civil a aquest feu independentista. L’Anna Charqués considera que Calvo ha actuat amb coherència. “Ha baixat del carro perquè ho ha fet malament i això costa que ho facin, els polítics”. La Marta Garcia, amiga seva, no ho veu igual: “Ho ha reconegut ara quan no tenia més opció”.

Crítics amb el govern municipal

El malestar també s’ha traslladat al govern municipal. Molts veïns titllen de tou el comunicat que va fer. L’executiu agraïa la decisió de l’alcalde de “dimitir de manera conseqüent amb l’ideari del partit”, així com “la generositat i coherència d’aquest acte” després de denunciar que alguns mitjans de comunicació havien tergiversat els fets. “La dimissió arriba tard i està fora de lloc que el govern el presenti com un víctima perquè representa tot el poble”, critica Luis Miguel Fernández. La família Calvo és molt nombrosa i coneguda i això fa que alguns comerços no es vulguin mullar. “Hi ha opinions de tot”, assenyala des del taulell una dona que prefereix no dir-hi la seva.

També prefereix mantenir l’anonimat un home de mitjana edat, que posa en dubte la veracitat dels fets: “Cal tenir informació de primera mà per saber si s’ha exagerat. Una violació sí que seria greu”, diu. Hi ha gent gran que també recela de la informació i lloa el fins ara alcalde. “És molt injust perquè és bona persona, no sé si aquesta noia se n’ha volgut aprofitar”, exposa en Lluís Barri. És del mateix parer l’Àngel Lloveras, a qui saluda: “És bon nano, com el seu germà. No sé si s’ha exagerat perquè mai s’havia sentit a dir res d’això”.

El jovent, més bel·ligerant

Els joves, en canvi, no en tenen cap dubte. L’alcalde havia de dimitir. “No vull com a alcalde una persona així”, assenyala en Pau Bautista, de 17 anys, que mentre els seus amics riuen diu que tant li fa que la família Calvo “predomini” al poble. Tots, però, reconeixen que els joves estan contents amb el que ha fet des que va arribar a l’alcaldia el 2015, primer amb la CUP i després sota el paraigua d’ERC en una agrupació que la direcció nacional de la formació anticapitalista no va avalar i se’n va desvincular. “El poble ha millorat”, afirmen a l’uníson i destaquen que ha atès les seves demandes.

Un grup de noies de la mateixa edat també creuen que havia de plegar. “N’hem parlat a l’institut i tothom pensa que havia de dimitir, tot i que no ens ho esperàvem per com és ell i per ser de les famílies més importants i conegudes”. Guillem Vila es va estrenar a les urnes votant-lo i està decebut amb la gestió del cas. “El comunicat d’Unitat és insuficient perquè no s’esmenta la víctima i dimitir és el mínim que podia fer”. Del mateix parer són l’Ignacio i la Maria, de 21 anys. “Una persona així no pot ocupar un càrrec públic”, diu el primer. “Fa dos mesos que visc aquí i em pensava que era un poble segur i ara no puc ni confiar en l’alcalde”, remata ella recordant que la setmana passada dues dones van ser violades.

L’Àngela, que regenta l’estanc, mira de treure-hi importància: “Ha fet el que havia de fer, plegar, i mai és tard per fer-ho”. Fora, a la plaça Nova, cor neuràlgic del poble per la seva amplitud, uns nens segueixen jugant a futbol aliens a tota la polèmica. La tempesta, però, no ha amainat.