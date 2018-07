L'alcaldessa de Berga recorre la sentència que la inhabilita

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), ha decidit recórrer la sentència que la inhabilita durant sis mesos per no haver despenjat l'estelada de l'Ajuntament durant jornades electorals. Segons ha avançat 'Regió 7' i ha confirmat a l'ACN el lletrat de l'alcaldessa, Benet Salellas, serà l'Audiència de Barcelona qui haurà de dictaminar si ha de deixar el càrrec o no. Inicialment Venturós havia afirmat que es plantejava no recórrer-la per la desconfiança als tribunals, però ha acabat canviant d'opinió.

El jutjat penal 2 de Manresa va dictaminar que l'alcaldessa de Berga és autora d'un delicte de desobediència per no haver despenjat l'estelada de la façana de l'Ajuntament durant dos períodes electorals de l'any 2015, malgrat els requeriments de la Junta Electoral. L'1 de març del 2017 un jutjat de Berga va arxivar la causa de l'estelada, però la fiscalia va recórrer la decisió i l'Audiència de Barcelona va decidir reobrir el cas dos mesos després. Finalment, el judici contra Venturós per un delicte de desobediència va celebrar-se el 21 de maig.

Quan es va saber la resolució, Venturós va assegurar davant dels mitjans que es plantejava no recórrer la sentència per la seva desconfiança davant dels tribunals, i va anunciar que buscarien altres vies per seguir al capdavant del consistori.

L'Audiència haurà de resoldre

Finalment l'alcaldessa ha optat per presentar recurs al jutjat penal número 2 de Manresa. La seva defensa argumenta el conflicte que suposa que l'estelada era penjada obeint el ple municipal del 2012, en què es va acordar no despenjar-la "fins a la independència".

El jutjat penal número 2 de Manresa ja ha admès a tràmit el recurs. El traslladarà a l'Audiència de Barcelona, que l'haurà d'estudiar i dictar la sentència definitiva. Fins llavors, Venturós podrà seguir al capdavant del consistori berguedà.