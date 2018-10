Podem amenaça ara de tombar els pressupostos de Sánchez

Després que el president de la Generalitat, Quim Torra, va amenaçar la setmana passada de retirar el suport a Pedro Sánchez si no posava damunt la taula un referèndum d'autodeterminació, aquest dilluns ha sigut Podem qui ha posat en qüestió el seu suport als pressupostos espanyols, que es donava pràcticament per fet, i que és imprescindible perquè els comptes tirin endavant.

La formació lila havia quedat apartada del focus, després del preacord que van tancar Pablo Iglesias i Sánchez a la Moncloa, que permetia donar per fet el seu suport a l'estabilitat del govern. I això havia provocat que els independentistes assumissin el paper d'equilibrador que va permetre a Torra llançar l'ultimàtum. Però el secretari d'organització lila, Pablo Echenique, ho ha corregit aquest dilluns deixant clar que, de moment, el partit es posiciona "en el no" en la negociació pressupostària en marxa amb el PSOE.

El president espanyol va anunciar ahir diumenge que aquesta mateixa setmana presentarien un esborrany dels pressupostos com el que han d'enviar a Brussel·les el 15 d'octubre. I Echenique ha deixat clar que no serà el seu text, sinó el del PSOE, i que encara hauran de negociar molt per obtenir el seu vot favorable.

"Les respostes del govern no estan a l'altura de la ciutadania", ha considerat el dirigent de Podem, que ha assenyalat la falta de compromís de l'executiu amb la revalorització de les pensions amb l'IPC a llarg termini com a punt de fricció, entre d'altres. A més, Echenique ha demanat avenços en matèria de dependència, habitatge i ocupació, en què les posicions encara són molt allunyades.