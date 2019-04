Els antifeixistes intenten boicotejar un míting de Vox a Badalona

"Aquesta tarda l'Espanya viva està cridada a desbordar Badalona", anunciava aquest matí el numero u de Vox al Congrés dels Diputats per Barcelona, Ignacio Garriga. Però les reaccions no han sigut les que s'esperava la formació d'ultradreta. A la mateixa hora, a les set del vespre, els col·lectius de la Plataforma Antifeixista de Badalona s'havien convocat a l'entrada del Centre Cívic La Salut, a l'avinguda del Marquès de Sant Mori, per intentar boicotejar l'acte que el partit d'ultradreta Vox havia anunciat que celebraria en aquest recinte.

Des de mitja tarda, desenes de persones han acudit a la crida dels antifeixistes per barrar el pas als assistents al míting del cap de llista ultradretà al Congrés, Ignacio Garriga. Però els Mossos d'Esquadra han actuat amb rapidesa i, a dos quarts de set, han intervingut per dispersar els manifestants a cops de porra, amb l'objectiu d'obrir pas i permetre l'entrada als assistents a l'acte de Vox. Després dels primers forcejaments, els agents han aconseguit deixar lliure l'espai. Els antifeixistes han escridassat els simpatitzants de Vox i han cridat consignes com "No passaran" o "Vecino, despierta, el nazi está en tu puerta".

Des del comitè executiu nacional de Vox, Jorge Buxadé ha lamentat a través del seu compte de Twitter que "les hordes marxistes-separatistes" hagin intentat boicotejar l'acte i ha assegurat que seguiran "sense por de res ni de ningú".

També aquest divendres el partit d'extrema dreta ha celebrat un acte per obrir la campanya electoral de la "reconquesta" amb una ofrena floral a les coves de Covadonga, a Astúries. El líder del partit i candidat a la presidència del govern espanyol, Santiago Abascal, ha explicat que des de la seva formació han triat aquest indret pel "potent simbolisme" que representa per a "cert imaginari espanyol" un lloc com Covadonga, "sota l'estàtua de Don Pelayo".

Abascal s'ha definit a ell mateix com a representant de "la bona gent" i ha afirmat que no ho és aquell que "per accedir al poder, pacta amb els enemics d'Espanya", en referència, sense al·ludir-lo directament, a Pedro Sánchez i la relació que té amb els partits independentistes. El líder de Vox ha explicat que "centenars de compatriotes" l'han acompanyat al "bressol" del país on ara "comença la reconquesta per a l'Espanya de la unitat, de la llibertat i del sentit comú".