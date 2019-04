El Lluc i la Joana juguen als gronxadors que hi ha al parc que toca amb la plaça Narcís Lunes, on estan acabant de col·locar les cadires per a la festa d'aniversari que començarà tot seguit. Esperen la mare, que està a punt de tornar de Madrid. Va marxar ahir per fer una visita sorpresa al pare, que avui fa 50 anys. Tot d'una els avisen que la festa està a punt de començar i amb uns amics s'estiren al terra, al davant de tot, i es posen a escoltar. "Per molts anys, Oriol Junqueras".

Amics, alumnes, veïns i companys de partit han celebrat a Sant Vicenç dels Horts el cinquantè aniversari del cap de llista d'ERC a les eleccions generals, hores abans de l'inici formal de la campanya electoral. A les paradetes que han aixecat a la plaça hi ha xocolata calenta, samarretes de 'Free Junqueras', el llibre de contes que va escriure per als seus fills... "Hi ha coses inabastables a l'univers, com l'amor que sento per vosaltres".

Sorprèn l'absència de llaços grocs a la plaça. No n'hi ha cap a l'escenari –malgrat que pel cartell de l'acte s'ha escollit el groc– i se'n veuen ben pocs entre el públic. "L'he deixat a casa, no el necessito pas per reivindicar la llibertat de l'Oriol", explica el Jaume. Ell i els dos Vicenç que l'acompanyen expliquen que, per portar-lo, han hagut d'aguantar insults fins i tot al poble i que han preferit esquivar el conflicte. "A casa hi tinc l'estelada. Aquí porto el llaç al cor", afegeix.

651x366 Per molts anys, Oriol Junqueras / ALEIX MOLDES Per molts anys, Oriol Junqueras / ALEIX MOLDES

Lolo Calero, un dels impulsors de la campanya 'Free Junqueras', ha garantit al Lluc, la Joana i la Neus –la mare dels nens, que era entre el públic– que "mai" es quedaran sols. I a l'Oriol li ha fet un regal. Li ha posat el seu nom a una estrella de la constel·lació d'Aries. Ha mostrat el certificat perquè no hi hagués cap dubte. "Està en anglès i, com que no sé anglès, bah". "Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos..."

"Si no hi cabessin els castellanoparlants, la independència de Catalunya no tindria sentit", va dir Junqueras a Justo Molinero en una de les últimes entrevistes a la ràdio abans de ser empresonat. El locutor ha sigut un dels nombrosos convidats. Ha tirat de la seva experiència com a 'showman' per aixecar un públic fred, que ha vist com des de l'escenari s'entrellaçaven missatges més personals amb proclames polítiques. "Muchas felicidades, cariñete, que tengas en la vida mucha suerte, que te sonría la felicidad y que cumplas almenos 107", ha acabat cantant en solitari.

Eugenia Parejo, l'àvia de la família andalusa a la qual va visitar Junqueras en un programa del 'Salvados', tampoc s'ha volgut perdre l'aniversari: "Quan ens vam conèixer, ja sense càmeres, va sortir al meu hort i em va dir que les meves albergínies eren una merda comparades amb les que ell tenia a casa".

El seu germà, Roger Junqueras, ha sigut l'encarregat de representar la família fent una glossa de la vida de l'Oriol: "El dia de fer cagar el tió era la festa més especial a casa". I encara hi havia una auca dedicada al gran dels Junqueras. "L'Oriol Junqueras Vies, a qui no veiem de fa dies, és nascut a Sant Andreu, on hi va viure un temps molt breu. Infermera era sa mare i catedràtic son pare".

La campanya dels republicans comença aquest dijous a Sant Vicenç dels Horts. Però abans de la batalla política, amics i companys d'Oriol Junqueras han volgut aturar-se unes hores per recordar que, per segon any, ha fet els anys empresonat. "Us estimo. Fins aviat. Oriol Junqueras".