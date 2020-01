Una til·la per calmar el PP més sorollós

Una "humil bosseta de til·la", "un remei molt espanyol" que sostenia i balancejava amb els dits, ha sigut la recepta que Joan Baldoví ha aconsellat avui a PP, Vox i Cs –"la dreta, la ultradreta i la dreta que marxa"– per tal que es calmessin després d'una sessió en la qual els populars han optat per interrompre gairebé a tots els grups polítics que han participat aquest dissabte en la primera sessió del debat d'investidura.

Encara havia d'arrencar el discurs inicial de Pedro Sánchez quan el diputat del PP Juan José Matarí ja ha deixat anar el seu primer crit, un intent de gracieta acollit pels riures d'alguns dels seus companys: "Votem ja i prou!". Engrescat, el parlamentari d'Almeria s'ha sentit còmode en el seu paper de graciós de la classe i ha continuat liderant els comentaris a crits, qüestionant el discurs amb el qual Sánchez pretenia reobrir la via de diàleg amb Catalunya i defensar la seva coalició amb Unides Podem.

A banda dels crits, el joc dels aplaudiments ha sigut un cop més un bon termòmetre de la cambra. Aquest dissabte tocaven aplaudiments d'Unides Podem a Sánchez i, fins i tot, en dues ocasions, d'Esquerra. Bé, almenys de Gabriel Rufián i Joan Josep Nuet, perquè la resta no han considerat en un principi que la menció al diàleg bilateral per part de Sánchez fos mereixedora de reconeixement. Després, això sí, s'hi han sumat. Però entre els que han aplaudit Sánchez pel seu discurs inaugural del debat hi ha arribat a haver la ultradreta de Vox –això sí, de manera irònica i acompanyant-ho amb riures sonors–. Ho han fet quan el candidat a la investidura parlava de combatre les fake news i mencionava "la mentida i la calúmnia".

En aquest moment la tensió encara havia d'escalar. Ho ha fet quan, entre murmuris de protesta dels diputats del PSOE, Casado ha fet servir frases de socialistes víctimes d'ETA per atacar Sánchez. "Que sols que estan els nostres morts", ha lamentat el popular. Els diputats del PP, els més alterats i sorollosos de l'hemicicle, han aplaudit aquesta intervenció dempeus durant un minut llarg, en el preludi d'un nou episodi de tensió a compte de la ja extinta organització terrorista. L'ha protagonitzat la diputada popular Teresa Jiménez-Becerril –germana d'un regidor del PP assassinat per ETA–, que, a crits, ha assenyalat els diputats d'EH Bildu assegurant que el terrorisme encara era allà.

El que sí que encara era a l'hemicicle eren els crits populars. "Ja dorms bé!", li han cridat a Sánchez, recordant-li el dia que va dir que no dormiria bé si pactés un govern de coalició amb Unides Podem. "Quin embolic que tens!", li han dit quan parlava del model territorial. Per cada missatge de concòrdia entre PSOE i Unides Podem, o fins i tot pels gestos amb l'independentisme, els populars han tingut un "Oh!", irònic. I, per a Gabriel Rufián, han ressonat uns "pallasso", "vergonya d'orador", "quin fàstic", quan atacava la dreta i la qualificava de "monstre". Han estat la claca d'acompanyament que consolidava el retorn de Pablo Casado al discurs més dur després d'un breu viatge per la moderació entre el 28-A i el 10-N, un període en què també es va deixar créixer la barba. "Toca afaitar-se de nou", ha ironitzat Sánchez.