Una nova aplicació permet posar llaços grocs en realitat augmentada des del mòbil

Posar llaços grocs al carrer, a un balcó, a casa o a l'espai públic ja no és només cosa del món real. Gràcies a una nova aplicació, ara també es pot fer de manera virtual, col·locant els símbols que reclamen la llibertat dels presos independentistes a qualsevol lloc a través de la realitat augmentada i la realitat virtual. CrowdUp és el nom d'aquesta apli, desenvolupada per la companyia de realitat virtual Aumentaty, que ja es pot descarregar a les principals plataformes de manera gratuïta. Es tracta d'una aplicació que permet fer diferents accions amb realitat virtual, però el disseny original ja neix amb la possibilitat de participar d'una d'aquestes accions que consisteix a poder anar posant llaços grocs –de reivindicació de la llibertat dels líders sobiranistes– o vermells –símbol de la lluita contra la sida– de manera virtual allà per on es vagi.

L'apli funciona com la majoria d'aplicacions de realitat augmentada. A través de la càmera del telèfon mòbil es veu l'entorn, i amb un simple clic es pot posar un llaç groc en qualsevol punt, de manera anònima i sense cap necessitat de registre previ. Des d'aquell moment, el símbol per la llibertat dels presos queda allà i qualsevol persona amb la mateixa aplicació pot veure'l des de la mateixa aplicació i afegir-ne de nous allà on vulgui. L'apli funciona a qualsevol punt de Catalunya i de l'Estat espanyol i, a més, permet portar un recompte de quants llaços grocs i vermells hi ha col·locats.

Segons han explicat a l'ACN els responsables de l'empresa, el desenvolupament de l'apli no té tant a veure amb la motivació política que representen els llaços com amb l'afany de voler oferir la possibilitat de posar aquest símbol i el de la lluita contra la sida allà on sigui i sense que això impliqui utilitzar plàstics o altres materials per col·locar-los físicament allà. "És evident que existeix polèmica, però no n'hi hauria d'haver. Cadascú pot opinar lliurement, la llibertat d'un comença on acaba la del que té al costat. El que no és qüestionable és que l'ús de plàstics és alguna cosa que va en contra de totes les recomanacions de les organitzacions internacionals. Per això l'elecció del llaç groc o vermell; que cadascú s'expressi com més millor. Avui tenim una tecnologia que ens permet exercir aquest dret a l'expressió d'una manera molt més respectuosa amb el medi ambient i cal aprofitar-la", assegura Aitor Pilán, director de comunicació i estratègia d'Aumentaty.

I és que per a l'empresa, "que cada usuari, a més de manera anònima, es manifesti com vulgui" no ha d'estar barallat amb evitar "l'ús de plàstics". "En realitat augmentada geoposicionada, el llaç es queda a lloc, com suspès a l'aire, i sempre estarà aquí", afegeix, tot demanant poder "opinar el que sigui però sent respectuosos sobretot amb el nostre planeta". A més, Pilán matisa que l'apli no pretén "seguir o no seguir la polèmica" que pugui suscitar el debat sobre els presos. "Quan arribi el dia del càncer de mama farem el mateix amb llaços roses. O el dia de l'orgull LGTBI. Es tracta de ser més respectuosos, no de triar una causa", comenta a l'ACN. Des de l'empresa remarquen que els llaços virtuals "no contaminen, sempre estan presents i permeten la llibertat d'expressió en qualsevol sentit" i que permeten "que els usuaris es manifestin respectant espais públics i el medi ambient".

Però CrowdUp no únicament serveix per posar llaços. L'aplicació vol ser una manera "fàcil, econòmica i moderna d'interactuar" entre una empresa o un promotor d'un esdeveniment i el seu client o destinatari final. Sense necessitat de tenir una apli pròpia, es poden publicar esdeveniments, campanyes, promocions, jocs, enquestes i formes d'interacció amb els destinataris. Aumentaty, però, ha decidit llançar l'aplicació amb aquest projecte propi seu de col·locació de llaços amb realitat augmentada de manera gratuïta i anònima.