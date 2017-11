Els comuns aposten perquè el Congrés fixi la llei per celebrar el referèndum després d'un gran acord a Catalunya

Els comuns aposten per acumular forces a Catalunya a favor del dret a decidir per poder forçar la celebració d'un referèndum. Per aconseguir-ho, el candidat de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, ha presentat avui a Barcelona el projecte polític de la confluència que passa per aconseguir un gran acord a Catalunya que s'allunyi de la unilateralitat. Aquest acord, que han batejat com a "Pacte de la Claredat", ha de concretar com ha de ser el referèndum i quin procediment de realització i implementació ha de tenir per tal de tenir “legitimitat”. Paral·lelament, el comuns es comprometen a impulsar una Llei de Claredat al Congrés dels Diputats que permeti la realització del referèndum. Una consulta que, a parer de a confluència, no ha de ser binària i que ha de contemplar altres opcions, a banda de la independència, com ara la confederació, que és la via que defensen majoritàriament els comuns i que Domènech ha anotat que és la seva.

"A Catalunya cal un nou acord polític, social i nacional que obri un marc constituent de reconeixement dels drets socials i civils", ha dit Domènech, que ha subratllat que a Catalunya hi ha una àmplia majoria social “que vol decidir el seu futur i que sap que l’estat autonòmic per l’encaix de Catalunya no serveix”. "Hem de poder construir un nou acord des d’aquestes amplíssimes majories”, ha insistit. Aquest acord inclou una “hisenda pròpia i solidària que gestioni tots els impostos per solucionar el problema del finançament i de la fiscalitat, que no és progressiva, però partint des del principi de l'ordinalitat i la solidaritat”. També “un reconeixement vinculant dels drets socials, ambientals i econòmics”, "blindar el model lingüístic i educatiu” i fer “una aposta clara per una nova arquitectura institucional des del municipalisme, que és des d'on es practica la democràcia real". "El Nou Acord hauria de ser aprovat per una àmplia majoria de Catalunya, mai més ens hem de deixar mig país enrere", ha dit Domènech en referència als fulls de ruta que ens han dut a " una unilateralitat que no és només és una estratègia fracassada, sinó que s’ha fet contra la meitat de Catalunya".

El cap de llista ha recordat que "mai fins ara havíem tingut tants aliats a Espanya a favor del dret a decidir, una tercera part del Congrés defensa aquest dret i les enquestes demostren que més de la meitat de la població espanyola també hi està favor". "Qui no ha construir aliats és la Generalitat amb la unilateralitat", ha denunciat el presidenciable, que ha recordat que els aliats europeus de més rang que han donat suport al dret a decidir dels catalans els ha aconseguit la seva confluència. "Hem de treballar des de les àmplies majories perquè si som forts a dins tindrem més pes tant a l'Estat com a Europa" ha suggerit. Domènech s'ha mostrat molt crític amb el full de ruta del Govern. "Europa abans era la solució i ara és el problema, l'esperança s'ha convertit en frustració i això demostra que no tens un projecte" ha criticat en referència al referèndum que ha plantejat el president Puigdemont sobre la pertinença de Catalunya a la UE.

"La unilateralitat ens fa més dèbils, hi ha una gran majoria transversal a favor del dret a decidir i cal bastir des d'aquesta majoria un nou acord que generi un marc constituent que reconegui també els drets socials, que estipuli les competències exclusives de Catalunya, que abordi un nou sistema de finançament i que estableixi un nou acord polític", ha reiterat Domènech durant el col·loqui que ha mantingut amb la periodista Milagro Pérez Oliva al centre cívic Sandaru de la capital catalana. Domènech ha reclamat el vot per a la seva candidatura per trencar la confrontació entre els blocs del 155 i de la DUI. "El vot útil és el nostre perquè és una impugnació als blocs, votar-nos permetrà transformar la situació, votar a la defensiva no és votar per a les solucions, cal votar a favor de la pluralitat del nostre poble, estem en la centralitat de la solució", ha sentenciat.