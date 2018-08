L’arribada de Casado al PP instal·la el nerviosisme a Cs

La primera de dir-ho va ser María Dolores de Cospedal: Pablo Casado s’assembla molt a Albert Rivera. La comparació, que volia ser una crítica contra qui aleshores era el seu rival per liderar el PP, pesa sobre el partit taronja, que amb la renovació de la cúpula dels populars troba encara més difícil desempallegar-se de la idea -sostinguda pels seus adversaris- que són la marca blanca del PP. Després de mesos disparats a les enquestes, el nou escenari ha frustrat l’ascens de Ciutadans. Arran d’això, diverses fonts del partit consultades per l’ARA creuen que els cal una nova estratègia per no perdre pistonada davant el canvi de cares del PP i l’impuls que ha suposat per al PSOE l’arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

En les últimes setmanes s’han multiplicat les veus dins de la formació que aprecien una “falta de rumb” en el partit. Especialment entre alguns càrrecs intermedis, que veuen amb nerviosisme que les eleccions municipals poden enxampar el partit a contrapeu. Les mateixes veus consideren que Ciutadans necessita fer més “propostes polítiques” a banda de les campanyes de comunicació. “Tenim molta exposició mediàtica, fem molta feina de comunicació, però ens falta millorar el guió”, apunta una font de la formació. “Cal que ens posicionem fermament en els grans temes del país -recepta un càrrec de Cs-. Ja no som un partit petit”. Reclamen, doncs, que la formació marqui perfil polític per trobar el seu lloc entre el PSOE i un PP que amb la tria de Casado intenta recuperar part de l’espai perdut amb Ciutadans.

“Casado té tres dels elements pels quals Cs havia pres votants al PP”, opina una veu del partit taronja. D’entrada, i a diferència de Soraya Sáenz de Santamaría -que representava el continuisme de Mariano Rajoy-, el líder popular té el perfil jove i de renovació de què fins ara presumia Ciutadans. A més, apunta la mateixa font, Casado domina el llenguatge polític: “Rivera patirà als debats”. Però si en algun punt la competència entre Ciutadans i el PP s’ha endurit amb el relleu a les files populars és en el discurs contra l’independentisme. Casado també ha criticat, igual que Rivera, que la “inacció” del govern de Mariano Rajoy permetés al “desafiament independentista” arribar al “límit”. De fet, en el seu primer comitè executiu com a president del PP -que va voler fer a Barcelona- Casado ja va avisar que el PP, ara amb només quatre diputats al Parlament, “es tornarà a veure a Catalunya”.

El partit taronja veu en el discurs social una via per marcar distàncies amb Casado. Apadrinat per José María Aznar i Esperanza Aguirre, el nou líder del PP representa l’ala més dura de la formació, partidària de restringir la llei de l’avortament, contrària a l’eutanàsia i crítica amb el que anomena “ideologia de gènere”. Per això, des de la tria del nou dirigent popular Cs s’ha esforçat a erosionar la imatge de Casado en aquest flanc, situant-lo com un dirigent pròxim a l’extrema dreta. “És molt conservador”, va dir la número u del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, un mantra que han repetit diversos líders de la formació.

El risc de les municipals

Incrementa el nerviosisme el fet que la plataforma España Ciudadana -que volia ser un instrument per fer fitxatges estrella de cara a les municipals i transcendir les sigles del partit- no hauria aconseguit tampoc el seu objectiu, almenys de moment. Davant la necessitat de trobar un nou rumb i enfortir la formació per a pròximes eleccions, el partit ha cridat a files Fernando de Páramo. El fins ara portaveu adjunt del grup parlamentari de Cs a Catalunya es va traslladar a finals de juliol a Madrid, on, com a secretari de comunicació de Cs, haurà de treballar per redissenyar l’estratègia de cara a remuntar les expectatives d’un partit ara desorientat.