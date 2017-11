Els familiars dels presos polítics creen una associació pels drets civils

Els familiars dels membres del Govern, que es troben o bé empresonats o bé a Bèlgica, han creat l'Associació Catalana pels Drets Civils per donar-los suport. També la integren les famílies de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i del líder d'Ómnium, Jordi Cuixart.

La plataforma pretén, d'una banda, 'canalitzar' les mostres de suport de la ciutadania, segons ha explicat Meritxell Lluís, dona de Josep Rull. També pretén la creació d'una 'caixa de suport' a les famílies, per a la qual han creat el domini adretscivils.cat, on es faciliten les dades per fer donacions.

Els diners obtinguts es destinarien, sobretot, a sufragar els costos dels desplaçaments dels familiars per veure tant els presos com els consellers i el president, Carles Puigdemont, a Bèlgica.

Els costos processals i les fiances, segons ha explicat Lluís, es pagarien per altres vies, una de les quals serien els donatius que la gent ha fet a la Caixa de solidaritat de l'ANC.