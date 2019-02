L'Associació pels Drets Civils mostra "inquietud" per la visita de Sánchez al TEDH abans del judici de l'1-O

L' Associació Catalana pels Drets Civils, que aglutina els familiars dels presos polítics, ha acollit la presentació aquest dijous de l'informe sobre Catalunya-Espanya, "més de deu anys de conflicte polític i de violació de drets humans". Ho ha fet coincidint amb la visita del president espanyol, Pedro Sánchez, a Estrasburg, per reunir-se amb representants del Consell d'Europa i el Tribunal Europeu de Drets Humans. "Aplaudim que els màxims representants polítics parlin amb tothom i tinguin relacions internacionals. Ara bé, ens genera inquietud que Pedro Sánchez visiti el Consell d'Europa i Estrasburg just abans del judici", ha dit Montse Bassa, germana de Dolors Bassa, empresonada des del 23 de març. A més, ha assenyalat que tot ve acompanyat de la campanya d'Espanya Global per millorar la imatge de l'Estat a l'exterior.

L'encarregat d'explicar l'informe ha sigut Jordi Palou-Loverdos, advocat especialitzat en drets humans, que ha remarcat que es tracta d'un estudi "científic" sobre violacions de drets humans. En aquest sentit, en relació a la visita de Sánchez a Estrasburg, ha posat de manifest les "ingerències polítiques" del govern espanyol als tribunals espanyols. "No sé quines són les seves intencions, però el marc és aquest", ha assenyalat. I ha afegit: "És insòlit que el president d'un executiu visiti just abans el judici el tribunal que probablement haurà de de dirimir sobre les violacions de drets humans", ha assegurat Palou.

Per a l'advocat, al llarg del procés judicial ja s'han produït "vulneracions greus dels drets" reconeguts a la Convenció Europea de Drets Humans que són "suficientment greus" com per provocar la nul·litat de la causa.

L'informe es remetrà als observadors internacionals de l'1-O

Palou ha dit que el document fa un "recull" de la vulneració de tractats internacionals a l'estat espanyol. L'informe fa referència a situacions en què s'han produït, segons l'autor, vulneracions del dret a la llibertat, a un judici just i equitatiu o a la participació política. També denuncia el "tracte inhumà i degradant" que van rebre els votants de l'1 d'Octubre per part de la policia. Palou ha explicat que aquest informe s'enviarà a organismes internacionals i també als observadors del judici de l'1-O perquè tinguin un "context", ha dit, quan durant el judici es practiquin les proves i els testimonis.

La violència policial

"S'ha posat de manifest la necessitat d'una investigació completa i imparcial sobre tot això", ha considerat Palou, que ha recordat que això no només ho demanen els familiars dels presos i els advocats sinó també diversos relators de Nacions Unides arran de la violència policial de l'1-O. En aquest sentit, ha denunciat que el Tribunal Suprem no es pot centrar només en investigar la suposada violència dels acusats per rebel·lió i no la que van exercir els cossos de seguretat sobre els votants.

Palou, a banda del judici de l'1-O, també ha parlat de les desenes de causes que hi ha relacionades amb el Procés, com les investigacions a alcaldes o sobre la violència policial. Sobre aquest últim punt ha denunciat que les investigacions obertes als jutjats no fan referència als tractats internacionals que prohibeixen el tracte "degradant i inhumà". "Aquests tractats tenen aplicació directa en aquestes situacions", ha dit Palou, assenyalant que s'estan arxivant la majoria de causes abans d'arribar en el judici. Per a Palou és important investigar si l'ús de la força està coberta pel "compliment del deure" dels cossos de seguretat o és desproporcionada.