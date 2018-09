El jutge del 13 atribueix a Aragonès un delicte de desobediència per no impedir la celebració de l'1-O

El titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona –que investiga l'1-O- atribueix al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, un delicte de desobediència per no haver impedit la celebració del referèndum de l'1-O tot i les resolucions dictades pel Tribunal Constitucional (TC). Així apareix en l'exposició raonada que el jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer va enviar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a finals de juliol i a la qual ha tingut accés a l'ACN després que aquest dilluns hagi estat repartida a les parts. En aquest document, el jutge demana al TSJC que investigui Aragonès i també l'exsecretari general d'Economia Josep Maria Jové -en el seu cas per desobediència, malversació de fons públics i revelació de secrets-, ja que tots dos són aforats per ser diputats al Parlament.

Segons recorda Ramírez Sunyer, Aragonès, que en aquella època era secretari d'Economia, va rebre una notificació del TC sobre la suspensió del decret de normes complementàries per a la celebració del referèndum el 13 de setembre del 2017, advertint-lo del seu "deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada". En la notificació, el Constitucional també advertia de les "eventuals responsabilitats, inclosa la penal", en les que podia incórrer Aragonès en cas no atendre aquest requeriment. Jové també va rebre la notificació, en el seu cas el 15 de setembre.

El jutge conclou que, tot i la notificació per part del TC, ni Aragonès ni Jové "van desplegar cap activitat per impedir la celebració del referèndum ni per revertir els actes que ja havien fet amb anterioritat a la citada notificació". Per això, considera que hi ha "sòlids indicis" que Aragonès hauria participat "com a autor" o com a "cooperador necessari" d'un delicte de desobediència, sense descartar algun altre delicte que es pugui derivar de la instrucció de la causa.

Fonts d'ERC consideren que el contingut de l'exposició raonada enviada pel jutge del 13 al TSJC no té cap fonament jurídic i que "van a per la cúpula d'ERC, primer Junqueras, després Rovira i ara Aragonès".

Salvadó, exclòs de la petició al TSJC

Pel que fa a Jové, el jutge demana que se l'investigui per malversació de fons públics, desobediència i revelació de secrets. En l'escrit, Ramírez Sunyer recorda el document 'Enfocats' i les agendes Moleskine trobades al registre de la casa de Jové. "Existeixen indicis suficients sobre la participació de Jové en la idea, desenvolupament i execució del full de ruta cap a la independència", assegura el magistrat, que també cita converses telefòniques i argumenta el presumpte delicte de malversació de fons públics a partir de despeses com la campanya del registre de catalans a l'exterior, del repartiment a Unipost o despeses del Diplocat, i el presumpte delicte de revelació de secrets per la confecció dels cens que s'haurien utilitzat per a la celebració de l'1-O.

En canvi, el magistrat no atribueix el delicte de desobediència ni de revelació de secrets a l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, a qui el jutge no demana al TSJC que l'investigui en l'escrit al què ha tingut accés l'ACN.

Un cop formulada la petició el titular del jutjat 13, el TSJC ha de decidir si es fa càrrec de la investigació que afecta tots tres aforats. El jutge entén que la competència és de l'alt tribunal per la seva condició d'aforats.

Segons va informar el TSJC a principis d'agost, la Sala Civil i Penal va rebre l'exposició raonada del jutge d'instrucció, la va incoar i va tornar la ponència sobre l'admissió a la magistrada Maria Eugènia Alegret.

Intent d'enviar Salvadó i Jové al Suprem

El passat 8 de maig, el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona va remetre un escrit a Llarena perquè sotmetés al seu criteri la possibilitat d'incloure'ls a la causa pel delicte de rebel·lió. La Fiscalia també havia fet la petició anteriorment, i el jutge Llarena també ho va rebutjar. En aquest segon cas, el jutge Llarena va argumentar que no veia indicis de la seva participació en el delicte de rebel·lió i, per tant, va decidir que el seu cas es continués instruint a Catalunya.

En aquella resolució, Llarena ja avisava que això es feia "sense perjudicis" que les seves actuacions puguin comportar responsabilitats penals i que sigui el TSJC que se'n faci càrrec ja que són diputats.

Durant els registres del 20 de setembre, la policia va comissar a l'exsecretari general d'Economia, Josep Maria Jové, una llibreta 'Moleskine' amb anotacions sobre els plans per arribar a la independència. Aquest document s'ha usat per la Guàrdia Civil com a base de diversos informes.