Els comuns no es plantegen una aliança amb ERC el 28-A: "És una decisió personal de Nuet"

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú - Podem, Jéssica Albiach, ha tancat les portes a una possible aliança amb els republicans després que el líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, defensés una aliança amb ERC a les eleccions espanyoles, tal com va avançar l'ARA. "Catalunya en Comú no preveu una aliança electoral amb ERC, tenim un projecte de país molt clar i en un context tan complicat com el que tenim al davant és més necessari que mai el nostre projecte".

Albiach ha atribuït a una decisió personal la voluntat de Nuet d'anar amb ERC a les generals. "A veure com es resol, però és una decisió personal i nosaltres seguirem treballant pel diàleg, el referèndum, contra la repressió i pel blindatge dels serveis socials".

Més crítica ha estat amb la diputada, ara ja no adscrita, Elisenda Alamany, a qui ha instat un cop més a renunciar a l'acta després d'anunciar que abandona el partit. "És curiós que digui que no està d'acord amb el posicionament dels comuns respecte el judici el mateix dia que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el tinent d'alcalde Jaume Asens es trobaven a les portes del Suprem per denunciar un judici que és infame, i quan no hi ha hagut cap votació diferenciada al Parlament", ha etzibat Albiach.

"És un tema de projecte personal, i per coherència hauria de renunciar a l'acta, perquè va obtenir l'escó en representació d'un projecte col·lectiu", ha insistit lamentant que s'assabentessin per la premsa de la seva sortida.

Crisi territorial

Sigui com sigui, els comuns volen treure ferro a les constants dimissions dins del seu grup després de la sortida del cap de llista, Xavier Domènech, i ara d'Alamany i possiblement de Nuet si no es recondueix la situació. "Xavier Domènech va marxar per tornar a la universitat, però Alamany ha muntat un altre partit i podria formar part d'una llista electoral", ha subratllat per diferenciar els dos casos. "La força de l'espai la determinaran les urnes", ha opinat.

També ha minimitzat la crisi territorial oberta després que l'espai dels comuns es presenti en llistes separades en algunes ciutats com Terrassa o Girona. Després d'exposar que "les candidatures no estan tancades, encara", Albiach ho ha justificat per l'autonomia dels territoris. "Allà on es pugui hi haurà una candidatura única i de consens, però venim de projectes diferents i som un partit amb només un any i mig de vida i podria haver-hi més d'una llista guanyadora", ha afirmat. De fet, ha opinat que "s'ha de naturalitzar que hi hagi dues llistes perquè totes dues poden tenir capacitat de transformació i ser guanyadores".

Pel que fa a la negociació dels pressupostos, Albiach ha ressaltat la importància de la compareixença dimecres del president Quim Torra i del vicepresident Pere Aragonès per explicar les últimes novetats dels comptes. "Caldrà veure si s'han mogut i els pressupostos deixen de ser continuistes per convertir-los en uns comptes socials", ha remarcat la presidenta dels comuns, que també exigiran que les llistes d'espera no sobrepassin les 48 hores en atenció primària no urgent.

"Si han estat valents per tombar uns pressupostos que eren bons per a Catalunya, trobaran una altra font d'ingressos, tot i que no ens sorprendria que no els trobessin", ha lamentat després de criticar que "Maragall hagi comentat que és poca cosa blindar els serveis socials".