L'Audiència convoca els condemnats del cas Palau per revisar si han de seguir en llibertat

L'Audiència de Barcelona ha convocat per al 5 de febrer els exresponsables del Palau de la Música, Fèlix Millet, Jordi i Gemma Montull i l'extresorer de Convergència Daniel Osàcar, a una vista breu on revisarà si han de continuar en llibertat provisional fins que la sentència per l'espoli del Palau de la Música i el finançament il·legal de CDC sigui ferma.

La fiscalia demanarà en aquesta compareixença que el tribunal els imposi mesures cautelars tenint en compte la gravetat del delicte i perquè considera que hi ha risc de fugida. En el cas de Millet i Montull, en podria arribar a sol·licitar l'ingrés immediat a la presó.

La secció desena va condemnar Millet a 9 anys i 8 mesos de presó; Montull, a 7 anys i mig, i la seva filla Gemma, a 4. A l'extresorer convergent li va imposar 4 anys i 5 mesos de presó. Durant gairebé vuit anys que ha durat la investigació del cas Palau, Millet i Montull no han ingressat entre reixes -només van estar 13 dies a la presó preventivament, però pel cas de l'hotel del Palau.

El jutge que portava la investigació de l'espoli de la institució cultural i el finançament irregular de CDC només va retirar el passaport als exresponsables del Palau i els va obligar a comparèixer periòdicament als jutjats. Però aquestes mesures van desaparèixer després que es fes pública la sentència.

L'acusació popular del cas, que representa la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ja va anunciar que no donaria suport a la petició d'ingrés a presó de Millet i Montull, perquè considerava que no estava justificada. Mentrestant, les defenses dels condemnats recorreran la sentència al Tribunal Suprem. També la fiscalia té pensat recórrer, però en aquest cas ho farà per demanar que condemnin els exresponsables de Ferrovial, que van quedar absolts.