Podem avança la reunió de la direcció a dimecres per la crisi del partit

Podem ha decidit avançar la reunió del consell ciutadà estatal –el màxim òrgan de direcció del partit prevista per al dissabte 2 de febrer al dimecres 30 de gener per la crisi que travessa. La formació va convocar la reunió després que Íñigo Errejón optés per presentar-se a les autonòmiques sota les sigles de Manuela Carmena 'Ahora Madrid' i acabés dimitint. Podem ha pres la decisió d'avançar-la després que el secretari general de Podem a la Comunitat de Madrid Ramón Espinar deixés els seus càrrecs al partit i el seu escó a l'Assemblea de Madrid i al Senat per discrepàncies amb la direcció.

El partit passa per la major crisi interna de la seva història i el mateix divendres va convocar a Toledo deu secretaris generals autonòmics per analitzar la situació en què ha quedat el partit a quatre mesos de les eleccions autonòmiques i municipals. La crisis s'està produint amb Pablo Iglesias al marge perquè està gaudint del permís de paternitat.