Els avantatges d’un PSC fort

El sobiranisme, des dels comuns fins a ERC, fa temps que té el PSC en el punt de mira i intenta pescar en el calador socialista, cada cop més reduït. Aquesta estratègia té un risc, i és el de buidar el PSC del seu component catalanista, amb la qual cosa deixaria de fer el paper d’argamassa social que havia fet històricament i que li havia permès acollir sota el seu sostre personatges tan diferents com Antoni Castells i Celestino Corbacho. Al sobiranisme li convé que hi hagi un unionisme fort que no qüestioni pilars bàsics de la convivència com l’escola catalana. És més, el sobiranisme hauria d’agrair a Miquel Iceta que tingui com a principal objectiu el 21-D restar vots a Cs, que sí que és una amenaça clara a la cohesió social. Però, esclar, per veure això cal mirar més enllà de les pròpies sigles...