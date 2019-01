Bárcenas: "La policia em va robar notes amb pagaments al sastre de Rajoy"

El govern de Rajoy hauria destinat fons reservats a robar informació que comprometia el PP i que guardava Luis Bárcenas al seu despatx, segons la declaració de l'extresorer davant del jutge. Aquests fets, que es van saber el passat mes de novembre, van ser corroborats per Bárcenas en la seva declaració davant del jutjat d'instrucció número 5 de Madrid, que es va produir el 21 de desembre i que ' El Mundo' publica avui en exclusiva.

A la declaració, l'extresorer del PP assegura que entre la documentació que li va ser sostreta hi figuren "notetes com les que hi diu «sastre»", i que estan relacionades amb una altra anotació als famosos papers de Bárcenas sobre els "vestits de M.R.", en referència als vestits que s'haurien pagat a l'expresident espanyol.

També hi ha altres anotacions, com la d'"Álvaro 300.000", que, segons Bárcenas, fan referència a un pagament de Juan Miguel Villar Mir, empresari d'OHL, a Álvaro Lapuerta, extresorer del Partit Popular, per una "determinada campanya".

"Aquests documents els he tingut sempre a [la seu del] Partit Popular, inicialment, i quan es desallotja el meu despatx al PP, el meu xòfer, Sergio Ríos, és l'encarregat d'anar amb una altra persona i una camioneta a recollir les caixes que tinc allà", detalla Bárcenas en la seva declaració davant del jutge.

El PSOE va decidir destapar l'olla

El govern de Pedro Sánchez va ordenar al desembre desclassificar documentació secreta sobre l'operació Kitchen, suposadament dissenyada pel ministeri de l'Interior el 2013 per robar documents a l'extresorer del PP Luis Bárcenas. Ho va fer d'acord amb la petició del Consell General del Poder Judicial, que va demanar aixecar el secret dels documents reservats perquè el jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea pogués continuar la instrucció.

En aquesta peça, el titular del jutjat d'instrucció número 6 investiga una suposada operació, encarregada presumptament per l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz amb l'ajuda de l'excomissari José Manuel Villarejo –actualment a la presó– i d'un xòfer de Bárcenas, per robar documents relacionats amb els papers de l'extresorer del PP.

L'objectiu de l'operació era, suposadament, sostreure documents sensibles a Bárcenas mentre era a la presó. D'aquesta manera, presumptament, es va contractar el seu antic xòfer perquè, a canvi de diners dels fons reservats, aconseguís la informació.

El ministeri de l'Interior encapçalat per Fernando Grande-Marlaska va enviar a l'Audiència Nacional diversos rebuts presumptament firmats pel xòfer de Bárcenas que acreditarien aquests pagaments de l'operació Kitchen.