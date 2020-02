Els 'barons' del PP topen per les aliances amb Vox

Des que Pablo Casado dirigeix el PP, els conservadors han anat fent passos decidits per acostar-se als postulats de Vox. La moderació del discurs que el líder popular va protagonitzar durant la campanya del 10 de novembre va ser una petita excepció en l'estratègia que el partit ha reprès des de fa setmanes. Casado té entre cella i cella presentar el PP com el paraigua on aglutinar tot el que ell anomena "centredreta espanyol". I dins del centredreta, ell també hi inclou Vox. L'estratègia, però, no és compartida per tots els barons de la formació.

L'elecció de Carlos Iturgaiz per substituir Alfonso Alonso al País Basc com a candidat a lehendakari en les eleccions del 5 d'abril és una prova més de l'estratègia dels conservadors d'intentar caçar els votants que van decantar-se per Vox en les últimes cites electorals. El nou candidat dels populars és un vell defensor de les tesis aznaristes i en les últimes hores ha apostat per la "col·laboració" amb el partit d'extrema dreta. De fet, en una entrevista a El País, va defensar els pactes a Andalusia, Múrcia i Madrid i creu que es poden exportar a altres punts de l'Estat. A més, Iturgaiz no considera que Vox sigui un partit d'extrema dreta, sinó que té "postulats més a la dreta que el PP".

Ara bé, el camí que està traçant la formació conservadora no l'avalen tots els barons territorials i l'últim que ha aixecat el dit ha sigut el candidat dels populars gallecs als pròxims comicis, Alberto Núñez Feijóo. Aquest dimarts el president de Galícia ha tornat a demostrar la seva oposició a sumar amb Ciutadans i Vox. Durant un esmorzar informatiu a Madrid amb la presència de tota la cúpula estatal del PP, Feijóo ha advertit Pablo Casado dels riscos d'abraçar els postulats de l'extrema dreta i ha carregat contra Ciutadans després del pacte del PP a Euskadi. En concret, ha considerat que el partit taronja va ser el "germen" de la moció de censura en contra de l'expresident Mariano Rajoy. "Si volen que deixi de ser president de la Xunta, votin Vox", ha alertat.

A Catalunya, el líder del partit, Alejandro Fernández, fa equilibris per defensar la seva posició, però sense topar frontalment amb l'estratègia de Casado, amb qui es va aliar per davant de l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría. Fernández s'ha desmarcat sempre de les tesis del partit d'extrema dreta i ha assegurat que no comparteix molts dels seus posicionaments. De fet, aquest dimarts ha tornat a descartar, en una entrevista a TV3, que una hipotètica aliança amb Ciutadans també pugui incloure Vox. Ara bé, el líder dels populars catalans mai ha volgut defensar un cordó sanitari al partit d'extrema dreta, sinó que, tot i que ha mostrat discrepàncies amb la direcció, ha assegurat que sí que li interessen els votants del partit que dirigeix Santiago Abascal. "A Vox hi ha de tot, no només l'extrema dreta com Le Pen, sinó que també hi ha gent que havia estat al PP", ha afirmat.