Les bases d'IU avalen per un 61% l'acord amb Podem per al 28-A

Les bases d'Esquerra Unida (IU) han donat suport, amb un 61,5% dels vots a favor i el 34,7% de la militància en contra, a reeditar la coalició amb Podem, Equo i la resta de confluències per a les eleccions generals del 28 d'abril, segons els resultats de la consulta celebrada al llarg de la setmana passada.

Afiliats d'IU també han donat suport al seu coordinador federal, Alberto Garzón, perquè sigui oficialment el candidat a la presidència del govern espanyol, amb un 97,7% dels vots. No obstant això, el líder de l'organització –l'únic que havia presentat candidatura– concorrerà de cap de llista per Màlaga de la coalició amb Podem, segons l'acord signat amb Podem i que les bases han avalat.

La consulta sobre la confluència amb Podem, convocada per la direcció d'IU després de l'anunci d'avançament electoral, ha tingut una participació del 27,4%, ja que dels 37.841 afiliats i simpatitzants amb dret a vot que componien el cens només 10.387 han votat, segons les dades facilitades per l'organització de Garzón.

Així, han estat 3.609 afiliats o simpatitzants amb dret a vot –un 34,7% dels participants– els que han optat pel 'no' a la coalició, tal com demanaven els dos principals corrents crítics d'Esquerra Unida. Tant el col·lectiu Més Esquerra, de l'eurodiputada Paloma López i altres dirigents de l'antiga direcció del excoordinador Cayo Lara, com la Coordinadora de Militants Independents d'IU, impulsada pel diputat valencià Ricardo Sixto, havien cridat a rebutjar aquest acord perquè entenien que no és res més que "un pretext per seguir diluint IU dins Podem" i per garantir "un càrrec" per a Garzón i el líder del PCE.