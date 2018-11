Casado adverteix els migrants que "l'espai no és il·limitat": "O respecten els costums occidentals o s’han equivocat de país”

L’atenció de les direccions estatals dels partits per les eleccions andaluses de diumenge que ve estarà molt per sobre de la mitjana dels últims comicis d’aquesta comunitat, amb votacions habitualment previsibles. El moment en què es posaran les urnes -quan la política espanyola encara recol·loca les peces després del cop de puny al tauler que va suposar la moció de censura- i la previsió d’un calendari intens en cites electorals fan que les lectures estatals siguin inevitables. Sobretot a la dreta, perquè el primer lloc del PSOE de Susana Díaz es dona per fet, però la batalla pel segon lloc i la incògnita sobre si el malson de Vox va de debò es mantenen en el terreny de les incògnites.

Al PP i Ciutadans corre aquests dies una enquesta que dona al partit ultradretà més escons que el solitari seient al Parlament andalús a què apuntava el Centre d’Investigacions Sociològiques. Els de Santiago Abascal van omplir de gom a gom fa dues setmanes un dels principals espais de congressos de Sevilla, el nou palau del Fibes, amb més de 3.000 persones que bramaven contra la immigració, el feminisme, l’independentisme i fins i tot contra les autonomies. Un bon resultat de Vox enfonsaria encara més del previst el partit de Pablo Casado i frenaria l’ascens de la formació d’Albert Rivera, les dues fonts d’on beu la formació ultradretana. Tots dos s’hi juguen molt en aquests comicis, i l’amenaça de Vox els està escorant encara més a la dreta.

Casado, en aquest sentit, ho ha donat tot quan ha posar la directa imitant el programa de Vox: ha promès tirar endavant una iniciativa per convertir l’educació en una competència estatal i ha endurit el discurs antiimmigració avisant que “o els immigrants respecten els costums occidentals o s’han equivocat de país”, i que l’“espai” no és “il·limitat”. “Aquí no hi ha ablació de clítoris, aquí no es maten els xais a casa i aquí no hi ha un problema de seguretat ciutadana”, ha dit en un acte a Granada, ciutat exponent de la barreja de cultures. Davant la proposta de Vox d’acabar amb l’estat de les autonomies, Casado ha proposat un camí intermedi consistent a prendre’ls competències, com la de l’educació, i ha precisat que ho proposarien en una esmena a la totalitat a la reforma educativa que planteja el govern de Pedro Sánchez. El president popular veu en les eleccions andaluses la primera prova del seu flamant lideratge, i quedar per darrere de Ciutadans seria una dolorosa derrota que els faria encarar les eleccions municipals i autonòmiques del maig, a més d’uns eventuals comicis estatals, amb menys força.

Pressió contrària

Rivera, per la seva banda, té pressió en sentit contrari: si no és capaç de superar el PP en un dels pitjors moments de forma dels conservadors, que a sobre tenen un candidat -José Manuel Moreno Bonilla- enfrontat amb la direcció de Casado, baixarà en les apostes per la pugna estatal, i cedirà el focus de l’hegemonia de la dreta als populars. Com Casado, Rivera s’està abocant a la campanya i protagonitzarà, juntament amb el candidat, Juan Marín, i la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, l’acte central a Màlaga. Rivera no ha anat a Andalusia però sí que ha celebrat un acte de la seva plataforma España Ciudadana a Madrid, en què també ha carregat contra Sánchez i l'ha acusat de voler “perpetuar la majoria de la vergonya i de la humiliació a Espanya”.

En definitiva, tant Casado com Rivera han convertit la campanya andalusa en un assaig de les generals, oblidant els afers de debat propis de la regió. Tant és així que Casado té una caravana pròpia durant aquests comicis, separada de la del candidat; i la direcció estatal de Cs ha marcat la línia de la campanya taronja fins a arribar al ridícul de vessar-la quan el partit va difondre per Twitter una foto de la catedral de la Córdoba argentina en comptes de la mesquita andalusa per demanar el vot. La patinada ha permès a l’oposició ridiculitzar el candidat, que presenten com un titella de Rivera. El protagonisme de Catalunya durant el debat televisiu de dilluns previsiblement es repetirà demà, amb el segon i últim duel davant les càmeres, i també s’ha estès als actes al carrer.