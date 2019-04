La boda a primera línia de Rivera sense crits de "Visca els nuvis" (ni de "president")

Un dia gairebé d'estiu dona la benvinguda a Albert Rivera a Màlaga. El candidat de Ciutadans ha triat una localització emblemàtica, el Balenario Carmen, per presentar la seva candidatura a les eleccions del 28-A en aquesta ciutat andalusa, que competeix en dinamisme amb la capital, Sevilla. El lloc s'allunya dels habituals pavellons esportius o locals socials que altres partits, sobretot els d'esquerres, fan servir per als seus mítings: és un restaurant a primera línia, del 1918 i arquitectura "romàntica" -així la defineixen a la web- on la gent celebra casaments, batejos i comunions. Aviat s'omple d'adeptes a la causa taronja (unes 1.000 persones, segons el partit) que fan rotllana en cadires de plàstic al voltant d'un escenari que ha sacrificat la cartelleria posterior a canvi d'ensenyar el magnífic front marítim malagueny.

Molts d'ells escuren una copa que marca l'inici del cap de setmana. És el cas de la Mercedes Canto, una elegant jubilada, membre de la junta directiva de Cs a Marbella i antiga militant del PP, que, abillada amb un fulard taronja i unes arracades a joc, demana fotos als dirigents del partit autoanomenat liberal que han arribat abans que el líder, que, com segurament faran els nuvis de la boda que demà se celebrarà aquí, va tard. Més de mitja hora, prou temps perquè la Mercedes expliqui que ella va marxar desencantada del PP i que és "molt de dretes", però que es troba còmoda a Ciutadans, i que està convençuda que tindran un bon resultat el 28-A. També per lloar Vox, el soci a la Junta d'Andalusia i que les enquestes diuen que caldrà per bastir una alternativa a Sánchez si a la dreta li surten els números: "Feia falta, perquè els partits no feien res amb tot això de Catalunya".

El públic li perdona el retard a Rivera: l'entorn és impagable i la majoria aprofiten l'espera per fer vida social i fins i tot negocis, com tres homes de vestit fosc que parlen de les operacions de l'empresa d'un d'ells a Girona. Una mare ordena la seva filla que es col·loqui sobre les les roques de l'espigó brandant una de les banderes d'Espanya que ha repartit l'organització entre els assistents, per fer-li una foto. Amb la 'rojigualda', l'organització ha repartit també banderes andaluses i europees, tot i que les primeres que s'acaben són les espanyoles. I a un extrem de la platea, un grup de nois d'una vintena d'anys lliguen amb unes noies de la mateixa edat, jugant a fer-les esbrinar, per l'accent d'un d'ells, si va néixer a les Canàries o a Andalusia. Tot plegat, també la roba elegant que molts han triat per a l'ocasió, ajuda a incrementar la sensació que el que està a punt de celebrar-se al restaurant és una boda de casa bona.

Rivera arriba amb el micròfon estil Madonna posat, a ritme àgil i amb música èpica, tot i que no hi ha tovallons enlaire ni crits de "Visca els nuvis". Tampoc, val a dir-ho, de "president", com és habitual als mítings. Rivera s'atura de tant en tant a saludar algun conegut, o a accedir a una de les moltes selfies que li demanen, però sense recrear-s'hi. Les mirades es giren cap a ell, que és precedit pels breus discursos de dirigents locals i de Javier Imbroda, conseller d'esports a la Junta d'Andalusia,i històric entrenador de bàsquet del Madrid i la selecció espanyola, entre d'altres, que li demana més força a l'hora de cridar "Vamos". Ha arribat el nuvi.