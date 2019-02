Borrell, a Suïssa: l'independentisme català té "molt a veure" amb el desencadenament de la guerra civil

El ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, ha afirmat aquest dimarts que l'independentisme català té "molt a veure" amb el desencadenament de la guerra civil espanyola. En una conferència al Club de Premsa de Ginebra, a Suïssa, el ministre ha afirmat que aquella guerra no va ser de Catalunya contra Espanya, però ha apuntat que, al seu parer, el "nacionalisme independentisme català" va tenir molt a veure amb els fets que la van provocar.

A més, el titular de la cartera d'Exteriors, que ha dedicat bona part del seu mandat a combatre el discurs independentista català a l'estranger, ha afirmat que "no és la primera vegada" que hi ha "un xoc de nacionalismes". Ni que el nacionalisme català "produeix una reacció violenta del nacionalisme espanyol".

El president de la Generalitat, Quim Torra, ja ha reaccionat a aquestes declaracions. A través del seu compte de Twitter ha afirmat: "No només és lamentable, com gairebé sempre, aquest cop és gravíssim".

Prèviament Borrell havia a dit a Ginebra que l’independentisme català ha “mentit durant anys”. Borrell, que ha estat escollit com a cap de llista a les eleccions europees del 26 de maig, ha criticat que es compari el Tribunal Suprem que ara porta el judici al Procés amb l'època del franquisme. "Sota el franquisme, els que avui declaren davant del Tribunal Suprem no es passejarien saludant els seus partidaris com estrelles de rock", ha assegurat, i ha demanat “una mica de pietat i d’honestedat” per a les víctimes que sí que van patir la repressió franquista.