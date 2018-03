Entre la "burla" i el "fantasma"

El Mundo

La rebel·lió continua sense Puigdemont

L'editorial del diari madrileny alerta que el "conflicte" català és lluny d'acabar amb la renúncia de Puigdemont, sinó que apunta que el pas al costat del president és un nou "recargolament" perquè la "rebel·lió pugui continuar". Així, els dirigents independentistes, que "no són tan ximples", actuen per posar a prova l'estat dins veure "on els deixa arribar aquest cop" i si per un relaxament de la vigilància de les institucions judicials i polítiques aconsegueixen el 'pasteleo'. Per a l'editorialista, només hi ha un camí, el que els separatistes "assumeixin el seu fracàs" i per pròpia iniciativa conformin un Govern legal, que "en democràcia és el mateix que legítim". En tot cas, subratlla que l'"Estat que ha derrotat Puigdemont no cedirà" i en aquesta línia indica el text que la llei prevaldrà i si els líders catalans continuen pel mateix camí la justícia haurà d'actuar.

El País

Estafa a Catalunya

El rotatiu del grup Prisa dedica l'editorial principal a la renúncia de Puigdemont amb un text crític amb els líders del sector independentista, a qui veu com "professionals del victimisme" que estan desmuntant l'arquitectura democràtica fent un "frau monumental" amb cadascuna de les seves decisions. "L'únic programa del govern de l'independentisme és l'agitació", escriu l'editorialista, per a qui el ple del Parlament de reconèixer la legitimitat del president a l'exili no és una altra cosa que una "burla a la ciutadania i la democràcia".

La Vanguardia

Puigdemont s'aparta, però vol serguir

L'editorial de la capçalera barcelonina parla de "concessió sobiranista a Puigdemont" quan es refereix a la sessió del Parlament en què es va evitar ratificar la resolució "il·legal" de la declaració unilateral, un gest per facilitar la renúncia del president i alhora, però, adverteix que també "prolonga l'estira-i-arronsa" i de mantenir excitada la base independentista. El text puntualitza que tant el ple del Parlament com el pas al costat de Puigdemont són part de la mateixa "imaginativa estratègia" de l'independentisme però subratlla que mostren fins a quin punt el bloc està "desunit". En aquest sentit, es mostra preocupació que els fets d'ahir aporten més foscor que llum per arribar a una solució pactada del problema i assenyala que Junts per Catalunya continua presentant la república com una cosa "a l'abast de la mà".

ABC

Bucle immoral a Catalunya

El diari madrileny situa el ple del Parlament d'ahir al "límit de la legalitat" en debatre la "legitimitat" de la candidatura de Carles Puigdemont com a nou president, i reivindicar la consulta il·legal de l'1 O i la "república catalana", així com el fet que el president "consagrés" el "pres Jordi Sánchez com a successor" i s'arrogués el rol de "president de facto" des de l'exili de Brussel·les. L'editorial insta la fiscalia a determinar si l'origen del ple " va ser il·legal o no més enllà que el resultat final dels textos votats". La nova situació és, a parer del rotatiu, que Catalunya està en "un bucle infinit del que el separatisme es resisteix a sortir-hi", sense importar-li que tots els catalans continuïn "ostatges" del seu "despropòsit".

La Razón

Puigdemont, un fantasma a Flandes

Per al diari de Planeta, el cop independentista "ha fracassat", com demostra el fet que Puigdemont hagi reconegut "la impossibilitat de mantenir la seva candidatura per donar pas a un altre dels seus acòlits sacrificables Jordi Sánchez", una maniobra que "pretén ser astuta" però, segons el text, no té cap recorregut. En aquest sentit, el rotatiu acusa Puigdemont de buscar "mantenir la tensió i l'enfrontament amb les institucions de l'Estat" així com conservar " la seva ja escassa influència pública en la vida de Catalunya" imposant una "doble legitimitat" que convertirà el virtual president de la Generalitat en un "titella" seu.