Els comuns insten JxCat i ERC a oblidar-se de la "restitució de Puigdemont" i recuperar l'autogovern

El líder dels comuns, Xavier Domènech, ha encetat el torn d'intervencions al ple del Parlament exigint a Junts per Catalunya i ERC que formin govern i el dirigeixin amb perspectiva de futur. En aquest sentit, ha rebutjat que Jordi Sànchez sigui president de la Generalitat perquè "no és la drecera més ràpida per recuperar l'autogovern". En la seva primera intervenció al Parlament, el cap de files de Catalunya en Comú - Podem ha expressat el seu desacord amb la via unilateral i l'aplicació del 155, que, al seu entendre, van ser les causes de la liquidació de l'autogovern. "[L'autogovern] És previ a la Constitució; no pot ser intervingut il·legítimament", ha assegurat, després de deixar clar que representar el 47% de la població "deixa de banda la meitat del país". "Prou de menystenir l'autogovern", ha reclamat Domènech.

En aquest sentit, des dels comuns reclamen als independentistes que abandonin la legitimació del govern de Carles Puigdemont i es posin a treballar dins de l'escenari actual. "No hi ha restitució possible. La presidenta del Parlament ja no ho és i el vicepresident Junqueras roman a la presó, mentre que altres persones es troben en llibertat tutelada. La població continua impactada per les jornades d'octubre, que van constatar el fracàs de l'Estat i van obrir portes de solidaritat que es van trencar el 27 d'octubre", ha opinat Domènech. L'1 d'octubre va ser una gran força d'autoorganització

El líder dels comuns ha defensat tot això en l'exposició de la proposta de resolució del seu grup, que pretén que el Parlament expressi la seva voluntat d'aixecar el 155 i el suport al model d'immersió lingüística. "O lluitem contra totes les segregacions o no lluitem contra cap", ha advertit Domènech. La proposta dels comuns s'ha votat per separat i la majoria d'ells s'han aprovat, alguns amb el suport del PSC, com la de doblar la inversió pública en educació per acabar amb les desigualtats socials i de gènere. Ramon Espadaler, en canvi, s'ha abstingut en la proposta. En el seu torn per explicar la seva diferenciació de vot, ha defensat el "principi de la llibertat de creació de centres concertats. Són les famílies les que tenen dret a escollir-ho", ha assenyalat.