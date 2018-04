24 hores caminant al voltant de la Model per reivindicar a libertat dels presos polítics

La caminada ha començat aquest dissabte al matí i s'allargarà durant 24 hores. Voltes i més voltes a voltant de la Model per reivindicar la llibertat dels presos polítics. El CDR de l'Eixample Esquerra és qui organitza un acte que combinarà la reivindicació amb la solidaritat amb les famílies perquè es preveu recaptar diners per a la caixa de solidaritat contra els represaliats.

Entre els primers caminants s'hi ha vist al germà de Jordi Sànchez, el candidat a la presidència de la Generalitat que fa gairebé sis mesos que es troba en presó preventiva. Xavier Sànchez ha subratllat que no renunciaran "a la defensa dels drets" del seu germa i de la resta de persones que es troben en una situació similar.

La jornada inclourà música en viu, una xocolatada, activitats infantils i una arrossada popular per cloure una caminada que els organitzadors obren a tothom per poder fer torns, especialment a la matinada, la franja més complicada de cobrir. Els organitzadors, que oferiran una taula d'avituallament, expliquen que participar-hi és gratuït, tot i que es demanarà una aportació voluntària per a la samarreta de la caminada, l'arrosada i la xocolatada.