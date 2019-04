El PP busca posar al centre de la campanya la qüestió catalana i presentarà el programa a Barcelona

El PP ja té a punt l'agenda de la caravana electoral amb el seu líder Pablo Casado, i ja sap també a quina ciutat presentarà el seu programa electoral. Serà a Barcelona el pròxim dia 8, i la ciutat ha estat l'escollida perquè ells "sí que tenen un programa per a Catalunya, no com Sánchez", en referència al president socialista, segons han explicat fonts del PP aquest dijous en una trobada 'off the record' amb els mitjans per presentar la campanya electoral i les dates i llocs de la caravana.

La gira arrencarà dijous 11 a la nit a Madrid, ciutat on també es tancarà el divendres 26, i passarà per Màlaga i Sevilla en ple Dijous Sant, dia 18. Allà, els populars es plantegen que Casado participi en alguna processó, però sempre sense la presència de la caravana electoral per tal de no perjudicar l'esdeveniment religiós. Els expresidents Mariano Rajoy i José Maria Aznar participaran en alguns dels actes, però mai junts ni tampoc de la mà de Casado, segons han dit les fonts populars.

La principal estratègia del partit girarà en torn del concepte "com més Vox, més Sánchez", segons han dit les mateixes fonts. La llei D'Hondt perjudica partits menors i el PP pensa aprofitar-ho demanant que s'unifiqui el vot del centredreta amb la prioritat clara de "fer fora Sánchez". Casado és, segons els populars, "el valor segur per a Espanya", que serà el lema electoral.

Per fer-ho, han dit les mateixes fonts, faran servir un to "moderat", malgrat que hores abans de la trobada el candidat Pablo Casado estava titllant d'"abertzales" els decrets del govern espanyol pactats amb Bildu a canvi de transferències. Des del PP ni s'allunyen ni s'acosten a nivell ideològic a l'extremadreta de Vox, sinó que fan servir arguments estratègics i matemàtics per demanar el seu vot, atès que, amb un vot conservador unificat al PP, és més probable aconseguir majories que si el vot és fragmentat amb Vox i Ciutadans.

Des del PP es mostren especialment crítics amb el fet que Pedro Sánchez encara no hagi confirmat si anirà o no als debats electorals, que tindran lloc el 16 d'abril a Mediaset i el 23 a Atresmedia. "Esperem que Sánchez no s'amagui al seu cau de la Moncloa", han expressat les fonts populars, que volen que "confirmi ja si hi anirà o no per tal que els altres puguin planificar les seves agendes". Des del PSOE, mentrestant, es limiten a exposar que "serà el comitè electoral del partit qui decideixi" a quins debats anirà Sánchez, segons han explicat fonts socialistes al diari ARA sense donar més detalls.