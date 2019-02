Una campanya en plena Setmana Santa: el calendari cap a les eleccions del 28-A

La data del 28 d’abril per a les eleccions generals que ha triat el president espanyol, Pedro Sánchez, implica que la campanya electoral caurà de ple en la Setmana Santa. En principi, si es compleixen els terminis habituals –“en temps i forma”, en paraules de Sánchez–, el consell de ministres aprovaria en la seva reunió ordinària del dia 1 de març la convocatòria d’eleccions i la consegüent dissolució de les Corts per al dimarts que ve, dia 5, just 54 dies abans dels comicis. Aleshores quedaria aturada tota l’activitat parlamentària. Això donaria dues setmanes a Pedro Sánchez per visibilitzar des del Congrés la seva acció de govern, i fins i tot intentar convalidar decrets d’última hora.

Aleshores, arrencaria de manera oficiosa la precampanya, amb els partits abocats completament a les eleccions i sense activitat parlamentària, que s’allargaria fins a l’inici oficial de la campanya, el 12 d’abril, a les portes del cap de setmana del 13 i 14, diumenge de Rams, que ja comencen les processons als territoris amb més fervor religiós. Aquest acostuma a ser el primer cap de setmana de grans mítings.

El final de la primera setmana de campanya coincidiria amb les vacances, que són Dijous i Divendres Sant a gran part de l’Estat, amb dilluns de Pasqua a Catalunya i el País Valencià, entre d'altres, com a dia festiu. És a dir, bona part dels electors estaran de vacances en el cap de setmana fort de mítings, convertint la campanya en molt atípica.

Finalment, el dia 28 se celebraran els comicis, ja fora de les celebracions religioses, però en la prèvia del llarg pont de l’1 de maig.El dubte, doncs, és calibrar l’impacte d’aquesta atipicitat en la participació, que al PSOE li convé alta, però que donarà una campanya menys seguida del que és habitual.