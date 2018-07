Un vídeo contra Santamaría agita la campanya interna del PP

Sota el títol 'Cuéntame cómo vais a renovarnos' i amb la banda sonora de la famosa sèrie de TVE 'Cuéntame cómo pasó', ha començat a circular a les xarxes socials un vídeo contra la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría a la presidència del PP que ha provocat un terratrèmol en la campanya interna dels populars. La cinta és una crítica contra tres dirigents populars de llarga trajectòria, com són Javier Arenas, Celia Villalobos i Cristóbal Montoro, que donen el seu suport a Santamaría. Tot i que se n'ha atribuït l'autoria a l'equip de Pablo Casado, aquest ho ha negat rotundament i ha rebutjat aquest tipus d'accions.

El primer a rebre al vídeo és Javier Arenas, que va ser candidat a la Junta d'Andalusia els anys 1994, 1996, 2008 i 2012; totes les candidatures van acabar en fracàs per als populars andalusos. La següent és l'exvicepresidenta del Congrés de Diputats Celia Villalobos, de qui es critica el seu consell de no consumir os de vaca l'any 2000, el crit de "¡Vamos, Manolo!" que va llançar l'any 2007 al seu xofer perquè era l'últim d'arribar, les seves imatges jugant al 'Candy crush' l'any 2015 i el seu suport a l'avortament el mateix any. L'últim és l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, a qui s'acusa d'haver aconseguit la pressió fiscal més elevada d'Espanya. El vídeo acaba relacionant tots aquests fets amb Santamaría, i l'acusen de ser-ne còmplice.

Neguit a les files del PP

El president de la comissió que regula els comicis, Luis de Grandes, s'ha mostrat incòmode amb les imatges. "Si es passen de to, haurem de donar un toc d'avís", ha dit el dirigent popular, que aposta per una campanya "sense desqualificacions" i que mantingui el clima actual.

El director de campanya de Santamaría, José Luis Ayllón, ha acusat la candidatura de Casado de ser l'autora del vídeo i ha assegurat que la producció és fruit del "nerviosisme dels perdedors". Per part de l'equip de Casado s'ha emès un comunicat en què s'assegura que l'autoria no és seva i que tots els vídeos oficials es pengen al compte oficial de Twitter del candidat. També han rebutjat aquest tipus d'accions i han donat el seu suport a la candidatura de Santamaría.