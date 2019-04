Com hauria sigut el cara a cara entre De los Cobos i Ferran López ajornat per Marchena?

1. Els binomis

Acció unilateral

Diego Pérez de los Cobos: “Fins a l’1-O no vaig saber que el dispositiu dels Mossos era dos agents per centre”. “Era una estafa. El dispositiu estava més encaminat a facilitar la consulta que a impedir-la”

Un sol operatiu

Ferran López: “Ell valida que fóssim un binomi, per poder arribar a tots els centres”. “Era un únic dispositiu en dues fases, la parella de mossos i després les unitats d’ordre públic de l’Estat”

2. Seguiments

Assenyalats

Diego Pérez de los Cobos: “En tinc constància”. “Vam detectar patrulles de vehicles dels Mossos fent vigilància o seguiments sobre les nostres unitats, fins i tot dels llocs on estàvem allotjats”

Negació rotunda

Ferran López: “Mai es va produir cap seguiment dels Mossos a les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Pot preguntar-ho als 17.000 mossos i a les seves famílies, no es va fer mai”

Reunions

Desconfiança

Diego Pérez de los Cobos: “La constatació que no hi havia una unitat d’acció la vam tenir a primera hora del matí de l’1-O, però des de les reunions del 28 de setembre la desconfiança anava in crescendo ”

Cordialitat

Ferran López: “Sempre van ser reunions cordials, sense discrepàncies”. “Vaig oferir que hi hagués un centre de comandament únic i ho seguíssim junts, ens hauríem estalviat suspicàcies”

El 30-S

Cosa dels Mossos

Diego Pérez de los Cobos: “S’hauria d’haver impedit que es desenvolupessin activitats als centres escolars encaminades a facilitar que es fes el referèndum l’1 d’Octubre”

Responsabilitat conjunta

Ferran López: “Mai es va pactar que els Mossos fóssim els únics”. “El dia 30 ens reunim, no rebo cap ordre i entenc que si ells no van intervenir és perquè pensaven que tampoc calia fer-ho”