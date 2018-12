EN DIRECTE: Carles Puigdemont: "La vaga de fam és un missatge d'esperança que simbolitza l'esperit de resistència"

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha entrevistat aquest dijous a la tarda amb un grup de diputats britànics i membres de la colònia catalana a Londres després de visitar el palau de Westminster, convidat pel parlamentari del Partit Conservador Andrew Rossindell. A les 20.00, hora catalana, una menys a la capital britànica, ofereix una conferència al Frontline Club, una prestigiosa institució londinenca dedicada a fomentar el periodisme independent i la llibertat d'expressió.

Carles Puigdemont s'ha referit en la primera part de l'acte a la situació judicial i humana dels presos polítics, destacant la vaga de fam de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull. En aquest sentit, ha assegurat que "la vaga de fam és un missatge d'esperança que simbolizta l'esperit de resistència d'una societat que no accepta imposicions."

Amb anterioritat a la seva visita al Palau de Westminister, Puigdemont ha defensat davant dels mitjans de comunicació la validesa de la via eslovena per aconseguir la independència de Catalunya. " Un país com Eslovènia, que té un poble pacífic, que va exercir el dret a l’autodeterminació de manera pacífica i democràtica, és un exemple per a tothom. El que no és un exemple és la via sèrbia. I seria hora que sentíssim del govern espanyol que renuncia a la via de la violència per combatre el desig dels catalans de ser un estat independent", ha dit.

El Frontline va ser fundat l'any 2003 per membres de Frontline News TV, una cooperativa de càmeres frelances creada durant la revolució romanesa del 1989 que va acabar amb el règim del dictador Nicolau Ceaucescu.