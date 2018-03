EN DIRECTE: Conferència de Carles Puigdemont a Ginebra

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, intervé aquest dimecres a la universitat de Ginebra en la conferència amb el títol “La independència importa en el segle XXI?”. Es reflexionarà sobre el dret a l’autodeterminació en el marc de la Unió Europea i si això pot condicionar el futur del club europeu.

Aquest és el darrer acte públic de Puigdemont a Ginebra, després d’haver estat de viatge a la ciutat suïssa des de diumenge. Va participar com a ponent al festival europeu de drets humans en una discussió sobre el conflicte català, en el qual va contraposar les seves opinions al periodista de El País Xavier Vidal Folch. Tal com va publicar l’Ara, el festival havia contactat amb el govern espanyol perquè un dels seus membres participés en el debat però va declinar l’oferta.

Dilluns, Puigdemont va aparèixer en un acte al Palau de les Nacions, organitzat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya on es va posar de manifest la “regressió” dels drets fonamentals a Espanya. La companya de Joaquim Forn, Laura Masvidal, va participar en el fòrum per denunciar la situació dels presos.

A la tarda de dilluns, Puigdemont va mantenir una trobada amb l’expert independent de la ONU, Alfred de Zayas, que en una conferència ahir dimarts a la seu de les Nacions Unides va defensar el dret a l’autodeterminació de Catalunya i que el govern espanyol havia violat els tractats de la UE amb la violència de l’1 d’octubre.

Ahir el president va mantenir una agenda privada de contactes a nivell “internacional”, segons el seu entorn. En aquest marc, però, també s’hauria trobat amb l’exdiputada Anna Gabriel que està exiliada a Suïssa des de finals de gener i també ha tingut presència a les Nacions Unides en el marc de les discussions de la 37ena edició del consell dels drets humans.