Sánchez li dirà a Torra que "no hi ha presos polítics" i que "a Espanya no existeix el dret a l'autodeterminació"

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, detalla aquest diumenge la posició de l'executiu de Pedro Sánchez a 24 hores de la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, a la Moncloa: "Sánchez contestarà a Torra de manera clara i ja sabuda: no hi ha presos polítics a Espanya i al nostre país no està reconegut, ni existeix, el dret a l'autodeterminació".

Calvo ho afirma avui en una entrevista al diari 'El Mundo', en què assegura que "la independència d'un territori no està prevista a la Constitució. I cap govern constitucional d'Espanya la preveu".

La vicepresidenta espanyola considera que "amb la carta magna no hi ha més marge que complir-la". "Parlarem a Torra de l'altíssima autonomia que té Catalunya, que mai ha tingut el nivell d'autonomia i descentralització d'ara", continua Calvo.

Sobre la possibilitat de concedir indults després del judici del Procés, la vicepresidenta socialista es mostra taxativa: "No sabem si hi haurà condemnes. Si n'hi ha, les acceptarem i punt". "L'executiu no dirà absolutament res del que ha de fer al poder judicial", puntualitza Calvo, que torna a defensar el trasllat a Catalunya dels líders independentistes empresonats. "El trasllat s'ha produït en un marc de normalitat, quan el jutge Llarena ha dit que ja no els necessitava a prop. No hi ha hagut cap mena d'excepcionalitat".

"Catalunya, com qualsevol altra autonomia, té contenciosos amb el govern i expectatives de resolució de problemes. En aquest terreny és on volem trobar Catalunya", afirma Calvo, alhora que llança un dard contra l'anterior executiu de Rajoy. "L'anterior govern ho recorria tot, per norma, a totes les autonomies en una espècie de sospita general sobre el model constitucional". "L'executiu de Sánchez farà compatible el compliment de la Constitució amb una normalitat de relacions amb Catalunya", conclou.