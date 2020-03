Un alt càrrec del ministeri de l'Interior diu que Trapero no estava alineat amb Puigdemont

El secretari general del ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver, al capdavant de la conselleria d'Interior en l'etapa del 155, no va veure els dies abans de l'1-O el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, alineat amb el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan aquest defensava el referèndum.

Així ho ha posat de manifest en el judici a la cúpula dels Mossos que se celebra a l'Audiència Nacional, on l'advocada de Trapero li ha preguntat per la junta de seguretat que va tenir lloc el 28 de setembre del 2017 –tres dies abans del referèndum– i per l'actitud del major quan va sentir que Puigdemont mantenia la seva aposta per la consulta.

Puigserver ha assenyalat que Puigdemont va ser l'únic que es va manifestar clarament sobre l'1-O en aquesta reunió i que Trapero només es va referir a quins serien els principis d'actuació dels Mossos en una situació que es preveia "complicada", ja que s'estimava que hi podia haver més de dos milions de persones als carrers i "podria arribar a plantejar-se un problema d'ordre públic".

Trapero, segons Puigserver, va assenyalar que no es recorreria a la força o es faria un "ús moderat" en presència de persones vulnerables, "únicament per repel·lir atacs als mateixos agents o a terceres persones". A preguntes del fiscal, ha explicat la seva etapa al capdavant de la conselleria d'Interior quan es va aplicar el 155 i ha assegurat que hi havia confiança en el cos dels Mossos d'Esquadra. Sobre els motius que van portar el ministeri de l'Interior a apartar Trapero "només podria fer una suposició", ha dit.

Confiança en Ferran López

Tot i que el 155 permetia substituir els comandaments dels Mossos per membres de les forces i cossos de la seguretat de l'Estat, es va considerar oportú que un policia autonòmic seguís exercint la direcció i "per això es va confiar en Ferran López", que havia sigut el número dos de Trapero, ha afegit. Aquest dimarts el tribunal ha donat per conclosa la fase testifical i les parts han prestat també les seves proves documentals i els seus vídeos, deixant per dilluns vinent la presentació de les conclusions. Serà el moment de saber si la Fiscalia modifica la seva acusació de rebel·lió per als tres principals processats per sedició.

El ministeri públic ha demanat onze anys de presó per a Trapero i els seus dos immediats superiors, l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior César Puig, mentre que per a la intendent dels Mossos Teresa Laplana sol·licita quatre anys de presó per sedició.